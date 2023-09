Tarmmikrobiom knyttet til knoglesundhed og osteoporoserisiko, undersøgelse viser

En nylig undersøgelse tyder på, at vores tarmmikrobiom kan spille en rolle i vores knoglesundhed og hjælpe med at afværge risikoen for osteoporose og frakturer. Undersøgelsen, offentliggjort i Frontiers in Endocrinology, udforsker feltet "osteomikrobiologi" og dets potentiale til at ændre tarmmikrobiomer for bedre knoglesundhed.

Forskere fra Hebraw SeniorLife og Hinda og Arthur Marcus Institute for Aging Research i USA gennemførte en undersøgelse på ældre mænd for at identificere modificerbare faktorer, der bidrager til skeletsundhed. Ved hjælp af højopløselig billeddannelse af arm og ben fandt de ud af, at visse bakterier havde negative associationer til knoglesundhed hos ældre voksne.

En af bakterierne, Akkermansia, er blevet sat i forbindelse med fedme, mens Clostridiales-bakterien DTU089 har været mere udbredt hos personer med lavere fysisk aktivitet og proteinindtag. Tidligere undersøgelser har etableret sammenhænge mellem proteinindtag, fysisk aktivitet og skeletsundhed.

Undersøgelsen identificerede mønstre, der indikerer, at større overflod af visse mikrobioter er forbundet med værre mål for knogletæthed og mikroarkitektur. Forskerne foreslår yderligere undersøgelser for at undersøge forholdet mellem specifikke bakteriearter i tarmen og skeletintegritet. De sigter også mod at identificere funktionelle veje påvirket af disse bakterier, som kan have en indvirkning på knoglesundheden.

Selvom det er for tidligt at konkludere, om bakterielle organismer selv har direkte effekter på skeletsundhed, tyder resultaterne på, at tarmmikrobiomet kan være et mål for at påvirke skeletsundheden i fremtiden. Visse bakterier i tarmen kan føre til lave niveauer af betændelse, hvilket kan påvirke knoglesundheden.

Forståelse af forholdet mellem tarmmikrobiomet og knoglesundhed kan bidrage til udviklingen af ​​interventioner til at forhindre osteoporose og frakturer. Yderligere forskning på dette område kan give indsigt i potentielle terapeutiske tilgange til forbedring af knoglesundhed baseret på manipulation af tarmmikrobiomet.

kilder:

– Frontiers in Endocrinology study: [Indsæt kildenavn, citat]

– Douglas P. Kiel, seniorforsker ved Marcus Institute