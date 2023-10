Maternal mikrobiota spiller en afgørende rolle i fosterudviklingen, viser undersøgelser

I en nylig finsk undersøgelse offentliggjort i BMC Biology har forskere opdaget betydelige forskelle i genaktivitet i fosterets tarm, hjerne og placenta afhængigt af moderens mikrobiota og de forbindelser, de producerer. Disse resultater viser, at moderens mikrobiota er afgørende for hendes afkoms udvikling og sundhed.

Forud for denne undersøgelse var lidt kendt om mekanismerne og interaktionerne mellem moderens mikrobiota og fosterudvikling. For at undersøge dette sammenlignede forskerne fostre fra normale musemødre med fostre fra bakteriefrie musemødre, der lever i et sterilt miljø. De analyserede genekspression og koncentrationer af metabolitter i fosterets tarm, hjerne og placenta.

Resultaterne afslørede signifikante forskelle i genekspression mellem fostrene fra bakteriefrie og normale musemødre. I tarmen var immunsystemet og vært-mikrobe-interaktionsgener mindre aktive i fostrene af kimfri moderdyr. Derudover blev der observeret forskelle i ekspressionen af ​​gener forbundet med nervesystemets udvikling og funktion i hjernen, såvel som gener, der regulerer graviditeten i moderkagen.

Forskellene i genekspression var mere udtalte hos mandlige fostre, hvilket tyder på, at de kan være mere følsomme over for virkningerne af moderens mikrobiota. Forskerne opdagede også hidtil ukendte forbindelser i fosteret, som sandsynligvis er mikrobielle og afgørende for individuel udvikling.

Yderligere forskning udføres for at undersøge forekomsten af ​​mikrobielle metabolitter i andre pattedyr og for at forstå implikationerne af mangler i vært-mikrobe-interaktioner i tidlige livsstadier. Resultaterne af denne undersøgelse kan bidrage til en bedre forståelse af oprindelsen af ​​visse lidelser og vejlede fremtidige forebyggelses- og behandlingsstrategier.

kilder:

Aleksi Husso et al., Virkninger af maternal mikrobiota og mikrobielle metabolitter på fosterets tarm, hjerne og placenta, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Helsinki Universitet