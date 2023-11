Ny diagnosemetode bruger kunstig intelligens til hurtigt at opdage antibiotikaresistens

Forskere fra University of Oxford har gjort betydelige fremskridt med at udvikle en ny og hurtig antimikrobiel modtagelighedstest, der kan påvise antibiotikaresistens på så lidt som 30 minutter. Undersøgelsen, med titlen "Deep learning and single-cell phenotyping for rapid antimicrobial susceptibility detection in Escherichia coli," brugte fluorescensmikroskopi og kunstig intelligens (AI) teknikker til at analysere bakterielle cellebilleder og identificere strukturelle ændringer, der opstår, når celler udsættes for antibiotika.

Ved at træne deep-learning-modeller til at identificere disse ændringer, opnåede forskerne en nøjagtighed på mindst 80 % på en per-celle-basis på tværs af flere antibiotika. Denne metode viser et lovende potentiale til at identificere antibiotikaresistens i kliniske prøver og kan bruges til at bestemme effektiviteten af ​​forskellige antibiotika i fremtiden.

Den nuværende standard for testning af antibiotikaresistens involverer dyrkning af bakteriekolonier i nærvær af antibiotika, hvilket kan være tidskrævende og forsinke behandlingen for patienter med potentielt livstruende infektioner. Den nye diagnostiske metodes hurtige karakter kan reducere behandlingstiden betydeligt og give mulighed for målrettede antibiotikabehandlinger, minimere bivirkninger og bremse stigningen i antimikrobiel resistens.

Dr. Achillefs Kapanidis, professor i biologisk fysik og direktør for Oxford Martin-programmet om antimikrobiel resistenstestning, forklarede: "Vores AI-baserede tilgang detekterer pålideligt og hurtigt de strukturelle ændringer i bakterieceller forårsaget af antibiotika. Ved at identificere disse ændringer kan vi afgøre, om en celle er resistent eller følsom over for antibiotika."

Forskerne planlægger at videreudvikle deres diagnostiske metode, så den bliver hurtigere og mere skalerbar til klinisk brug. De sigter også mod at udvide dets anvendelse til forskellige typer bakterier og antibiotika.

Med næsten 1.3 millioner dødsfald i 2019 tilskrevet antimikrobiel resistens, giver denne nye diagnostiske metode håb om at forbedre præcisionsbehandlinger og bevare effektiviteten af ​​antibiotika. Ved nøjagtigt at opdage antibiotikaresistens rettidigt kan læger ordinere passende behandlingsregimer, hvilket reducerer risikoen for forværrede infektioner og behovet for yderligere antibiotika.

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvad er antimikrobiel resistens (AMR)?

A: Antimikrobiel resistens refererer til mikroorganismers evne, såsom bakterier, vira og svampe, til at modstå virkningerne af lægemidler, der oprindeligt var effektive til behandling af infektioner forårsaget af disse organismer.

Q: Hvordan fungerer den nye diagnostiske metode?

A: Den nye diagnostiske metode kombinerer fluorescensmikroskopi og kunstig intelligens til at analysere bakterielle cellebilleder og detektere strukturelle ændringer forårsaget af antibiotika. Ved at træne deep-learning-modeller kan forskerne identificere disse ændringer og bestemme tilstedeværelsen af ​​antibiotikaresistens.

Q: Hvad er fordelene ved den nye diagnostiske metode?

A: Den nye diagnostiske metode er betydeligt hurtigere end de nuværende guldstandardmetoder, og giver resultater inden for så lidt som 30 minutter. Det har også potentialet til at muliggøre målrettede antibiotikabehandlinger, reducere behandlingstider, minimere bivirkninger og bremse stigningen i antimikrobiel resistens.