Ny indsigt i den robuste motilitet af flagellerede bakterier

Flagelerede bakterier, såsom Escherichia coli (E. coli), er afhængige af rotationen af ​​spiralformede flagellære filamenter for at drive sig selv i deres miljø. Hver bakterie har flere flageller, der roterer sammen som et spiralformet bundt, hvilket giver mulighed for sømløs bevægelse. Det har længe været antaget, at flagelmotorerne, der er placeret i bunden af ​​disse filamenter, oplever høje belastninger under bakteriesvømning på grund af lavere rotationshastigheder. Imidlertid har en nylig undersøgelse udført af forskere ved University of Science and Technology of China (USTC) udfordret denne konventionelle forståelse.

Gennem drejningsmoment-hastighedsmålinger gjorde forskerholdet, ledet af Zhang Rongjing og prof. Yuan Junhua, en overraskende opdagelse. De fandt ud af, at bakteriernes flagelmotorer faktisk indeholder et ufuldstændigt sæt statorenheder, hvilket fjerner den tidligere antagelse om, at motorerne konsekvent er under høj belastning under svømning. Motorernes drejningsmoment-hastighedsforhold forblev omtrent konstant inden for et bestemt område af rotationshastigheder, kendt som knæhastigheden, hvilket tyder på, at belastningsforholdene ikke var så byrdefulde som tidligere antaget.

Desuden udførte forskerne motoriske genopstandelseseksperimenter og undersøgte forholdet mellem drejningsmoment og hastighed i forskellige viskositeter. Disse eksperimenter afslørede, at flagelmotorerne var under mellembelastning, med kun halvdelen af ​​statorenhederne til stede. I miljøer med høj viskositet kan svømmebakterier tilpasse sig ved at øge antallet af statorenheder, hvilket sikrer, at deres motilitet forbliver robust.

For at teste modstandsdygtigheden af ​​flagellarrotation blev et mikrofluidkammer designet til hurtigt at ændre viskositeten. Resultaterne viste, at når den medium viskositet steg pludseligt, faldt flagellarrotationshastigheden indledningsvis, men kom gradvist tilbage. Denne modstandsdygtighed bekræfter flagellerede bakteriers evne til at bevare deres motilitet på trods af ændringer i belastningsforhold.

Disse resultater giver et nyt perspektiv på mekanismen bag den robuste motilitet af flagellerede bakterier. Det ufuldstændige sæt statorenheder i flagelmotorerne giver mulighed for tilpasning og modstandsdygtighed til forskellige miljøer. Denne forståelse kan have implikationer på forskellige områder, herunder mikrobiologi og bioteknologi, ved at kaste lys over de strategier, som bakterier anvender til at navigere i deres omgivelser effektivt.

FAQ

Hvad er hovedresultatet af undersøgelsen udført af University of Science and Technology i Kina?

Forskerne opdagede, at bakteriernes flagelmotorer indeholder et ufuldstændigt sæt statorenheder, hvilket udfordrer den tidligere tro på, at disse motorer konsekvent er under høj belastning under svømning.

Hvordan tilpasser svømmebakterier sig til miljøer med høj viskositet?

Svømmebakterier kan øge antallet af statorenheder, hvilket giver dem mulighed for at tilpasse sig miljøer med høj viskositet og bevare deres motilitet.

Hvad er knæhastigheden?

Knæhastigheden refererer til et område af rotationshastigheder, hvor motormomentet for flagelmotorer forbliver tilnærmelsesvis konstant.

Hvorfor er det vigtigt at forstå flagellarrotationsmekanismen?

Forståelse af flagellarrotationsmekanismen giver indsigt i de strategier, bakterier anvender for at bevæge sig effektivt i deres miljø. Denne viden kan have betydning inden for forskellige områder, herunder mikrobiologi og bioteknologi.