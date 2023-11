Ny indsigt i udviklingen af ​​ekkolokalisering hos hvaler og delfiner

En nylig undersøgelse offentliggjort i Diversity har kastet nyt lys over den evolutionære udvikling af ekkolokalisering hos tandhvaler og delfiner. Ekkolokalisering er en teknik, der bruges af disse havdyr til at navigere og jage i mørke undervandsmiljøer. I stedet for at stole på ydre ører, udsender hvaler og delfiner høje lyde, der preller af objekter og vender tilbage som ekkoer, så de kan kortlægge deres omgivelser.

Forskningen, ledet af Jonathan Geisler, en anatomiprofessor ved New York Institute of Technology, og Robert Boessenecker, en palæontolog ved University of California Museum of Paleontology, fokuserede på at analysere en samling af fossiler, der omfattede to gamle arter af delfiner fra slægten Xenorophus. Disse arter betragtes som tidlige medlemmer af Odontoceti, underordenen af ​​havpattedyr, der omfatter alle ekkolokaliserede hvaler og delfiner.

Fossilerne afslørede, at Xenorophus havde asymmetri nær blæsehullet, dog ikke så udtalt som det, der observeres i moderne ekkoloserende arter. Desuden afslørede undersøgelsen en tydelig vridning og forskydning af snuden i Xenorophus, hvilket bidrog til forbedret retningsbestemt hørelse. Forskerne sammenlignede denne snudebøjning med uglers asymmetriske ører, som sætter dem i stand til at lokalisere deres bytte baseret på lyd.

Mens Xenorophus måske ikke har været så dygtig til at producere høje lyde eller høre høje frekvenser som nutidens odontocetes, var den i stand til nøjagtigt at bestemme placeringen af ​​lyde. Dette tyder på, at Xenorophus markerede et betydeligt overgangsstadium i udviklingen af ​​ekkolokalisering hos hvaler og delfiner.

Resultaterne understreger også vigtigheden af ​​at studere asymmetri i fossiler og fremhæve dens rolle i tilpasningen til forskellige miljøer. Mens symmetri er et velkendt aspekt af evolutionær biologi, viser denne forskning, at asymmetri ikke bør ses bort fra som individuel variation eller geologisk forvrængning.

Yderligere undersøgelser vil blive udført for at undersøge andre odontocetes og afgøre, om trynebøjningsfunktionen var udbredt blandt tidligt ekkoloserende arter.

Ofte stillede spørgsmål:

1. Hvad er ekkolokalisering?

Ekkolokalisering er en teknik, der bruges af hvaler og delfiner til at navigere og jage i mørke undervandsmiljøer. Disse havdyr udsender høje lyde, der preller af objekter, så de kan kortlægge deres omgivelser baseret på de ekkoer, der vender tilbage til dem.

2. Hvordan producerer hvaler og delfiner lyde til ekkolokalisering?

Hvaler og delfiner producerer lyde til ekkolokalisering gennem strukturer i deres kranier og blødt væv nær blæsehullet. Disse strukturer er asymmetriske, hvilket betyder, at en funktion på den ene side er forskellig fra dens modstykke på den anden side. Denne asymmetri muliggør produktion af lyd.

3. Hvordan lokaliserer hvaler og delfiner lyde?

Hvaler og delfiner er afhængige af retningsbestemt hørelse for at lokalisere lyde. Underkæbebenet, som er fyldt med fedt, leder lydbølger til det indre øre, så dyrene kan bestemme retningen, hvorfra lyde kommer.

4. Hvad afslørede undersøgelsen om den gamle delfinart Xenorophus?

Undersøgelsen fandt, at Xenorophus havde asymmetri i nærheden af ​​blæsehullet, svarende til nutidens ekkolokaliserende arter. Men Xenorophus udviste også en tydelig vridning og forskydning af snuden, hvilket yderligere forbedrede dens retningsbestemte høreevne.

5. Hvilken rolle spiller asymmetri i udviklingen af ​​ekkolokalisering?

Mens der er blevet givet megen opmærksomhed til symmetri i evolutionen, fremhæver denne forskning vigtigheden af ​​asymmetri i tilpasningen til forskellige miljøer. Det tyder på, at asymmetri bør undersøges nøje i fossiler for bedre at forstå udviklingen af ​​ekkolokalisering hos hvaler og delfiner.