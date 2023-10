Sjældne varianter i DOT1L-gen knyttet til udviklingsforsinkelse og medfødte anomalier

En nylig undersøgelse udført af forskere fra Baylor College of Medicine og Texas Children's Hospital har identificeret sjældne gain-of-function varianter i DOT1L genet, der er forbundet med en genetisk lidelse karakteriseret ved udviklingsforsinkelse og medfødte anomalier. Resultaterne af undersøgelsen blev offentliggjort i American Journal of Human Genetics.

Undersøgelsen begyndte, da ni ubeslægtede personer med intellektuelle handicap, udviklingsforsinkelser, karakteristiske ansigtstræk og andre overlappende symptomer blev identificeret for at have varianter i DOT1L-genet. Dette var overraskende, fordi genet ikke tidligere havde været forbundet med nogen genetisk eller neurologisk lidelse.

DOT1L er et gen, der koder for et enzym kaldet lysinmethyltransferase (KMT). Dette enzym tilføjer methylgrupper til en specifik aminosyre, der er til stede på et histonprotein, som kan regulere ekspressionen af ​​målgener. Tidligere forskning havde vist, at funktionstabsvarianter i DOT1L kan forårsage dominerende menneskelige udviklingsforstyrrelser. Imidlertid fandt denne undersøgelse, at disse gain-of-function varianter i DOT1L forårsager en dominerende lidelse gennem en anden mekanisme.

For bedre at forstå, hvordan varianterne i DOT1L forårsager lidelsen, henvendte forskerne sig til frugtfluer. De fandt ud af, at frugtflueversionen af ​​genet, kendt som grappa (gpp), har lignende funktioner som DOT1L hos mennesker. Ved at studere mutante fluer og fluer med undertrykt gpp-udtryk, opdagede de, at gpp er afgørende for flues overlevelse, korrekt udvikling og nervesystemets funktion. De fandt også, at ekspressionen af ​​variantversioner af det humane DOT1L-gen i disse fluer resulterede i mere dybtgående defekter og højere niveauer af methylering sammenlignet med normal DOT1L-ekspression.

Baseret på disse resultater konkluderede forskerne, at "gain-of-function"-varianterne i DOT1L fører til overdreven enzymatisk aktivitet og forhøjede niveauer af methylering, som sandsynligvis bidrager til de symptomer, der observeres hos patienter med lidelsen. Undersøgelsen tyder på, at reduktion af DOT1L-aktivitet kan være en potentiel terapeutisk strategi i fremtiden.

Yderligere forskning er nødvendig for fuldt ud at forstå mekanismen bag lidelsen og for at udvikle målrettede terapier. Denne undersøgelse giver imidlertid værdifuld indsigt i DOT1L-genets rolle i genetiske lidelser og åbner nye veje for undersøgelser inden for udviklingsbiologi.

