En potentiel forbindelse mellem COVID-19 og Alzheimers sygdom

Et nyligt studie har kastet lys over en potentiel molekylær mekanisme, der kunne forklare de kognitive symptomer, herunder "hjernetåge", oplevet af personer inficeret med SARS-CoV-2-virus. Forskningen tyder også på en mulig sammenhæng mellem COVID-19 og udviklingen eller forværringen af ​​Alzheimers sygdom.

Undersøgelsen, ledet af Cristina Di Primio og hendes kolleger, undersøgte virkningerne af SARS-CoV-2-infektion på neuronale celler og musemodeller. Holdet fokuserede på et protein kaldet Tau, som er kendt for sin rolle i udviklingen af ​​Alzheimers sygdom. Hos personer med Alzheimers bliver Tau-molekyler sammenfiltrede og klumper sig sammen i neuroner.

Forskningen afslørede, at når SARS-CoV-2 inficerer neuronale celler eller musehjernen, interagerer det med Tau, hvilket forårsager en proces kaldet hyperfosforylering. Denne proces involverer tilsætning af fosfatgrupper til Tau på specifikke bindingssteder. Interessant nok afspejlede den observerede hyperphosphorylering i undersøgelsen de fosforyleringsmønstre, der ses hos Alzheimers patienter.

Desuden opdagede forskerne en signifikant stigning i Tau-niveauer i den uopløselige fraktion af inficerede celler, hvilket indikerer patologiske ændringer af proteinet. Det er uklart, om disse ændringer er et direkte resultat af virussen eller en del af et cellulært forsvarsrespons.

Mens undersøgelsen giver værdifuld indsigt i den potentielle sammenhæng mellem COVID-19 og Alzheimers sygdom, er der behov for mere forskning for fuldt ud at forstå de underliggende mekanismer og etablere klinisk relevans. Ikke desto mindre understreger disse resultater vigtigheden af ​​yderligere at undersøge de langsigtede neurologiske virkninger af COVID-19.

Samlet set bidrager denne undersøgelse til den voksende mængde af beviser, der tyder på, at COVID-19-infektion kan have konsekvenser ud over luftvejssymptomer. Samspillet mellem SARS-CoV-2 og Tau rejser spændende muligheder for fremtidig forskning og udvikling af terapeutiske interventioner.

Journal Reference: Di Primio, C., et al. (2023) Svært akut respiratorisk syndrom coronavirus 2-infektion fører til Tau patologisk signatur i neuroner. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Bemærk: Den originale artikel giver mere detaljerede oplysninger og kan tilgås via den medfølgende tidsskriftsreference.)