Mennesker med HIV i højere risiko for COVID-19-geninfektion, viser undersøgelse

En ny undersøgelse ledet af Centers for Disease Control and Prevention (CDC) afslører, at personer med HIV (PWH) har højere forekomst af COVID-19-geninfektion sammenlignet med dem uden HIV (PWOH).

Undersøgelsen, offentliggjort i Emerging Infectious Diseases, analyserede data fra 453,587 voksne i Chicago, som var inficeret med SARS-CoV-2 fra deres første infektion og frem til maj 2022. Forskerne undersøgte COVID-19-testresultater og vaccinationsoptegnelser knyttet til Chicagos Enhanced HIV/ AIDS-rapporteringssystem.

Undersøgelsen viste, at 5.3 % af de COVID-positive personer oplevede geninfektion, herunder 6.7 % af PWH og 5.2 % af PWOH. PWH havde en reinfektionsrate på 66 pr. 1,000 personår, højere end de 50 pr. 1,000 personår blandt PWOH. Efter justering for andre faktorer havde PWH en signifikant højere grad af COVID-19-reinfektion (1.46 pr. 1,000 personår) sammenlignet med PWOH.

Det blev observeret, at blandt personer, der oplevede geninfektion, havde PWH en tendens til at være ældre (med en medianalder på 43 år) sammenlignet med PWOH (med en medianalder på 36 år). PWH var også mere tilbøjelige til at være mænd (79.3 % mod 40.9 %) og sorte (53.7 % mod 27.0 %). Derudover havde PWH en større sandsynlighed for at have modtaget den primære COVID-19-vaccineserie og booster sammenlignet med PWOH (31.8 % mod 22.1 %). Interessant nok var en mindre procentdel af PWH uvaccineret på tidspunktet for deres første infektion sammenlignet med PWOH (87.5 % versus 91.0 %).

Undersøgelsen fremhæver vigtigheden af, at PWH følger den anbefalede COVID-19-vaccinationsplan, herunder modtagelse af boosterdoser, for at mindske risikoen for SARS-CoV-2-geninfektion. Ud af de beboere, der modtog vaccinen før deres første infektion, havde 54.2 % gennemført den primære Pfizer/BioNTech-vaccineserie. Blandt de personer, der oplevede geninfektion, havde 39.6 % gennemført den primære serie, men havde endnu ikke modtaget en booster.

Uanset variantbølgen og kalenderkvartalet udviste PWH konsekvent en højere geninfektionshastighed end PWOH. Den højeste forekomst af reinfektion blandt PWH forekom under Omicron-stammedominansen med 50 tilfælde pr. 1,000 personår. Samlet set var der et overskud på 16 reinfektioner pr. 1,000 personår rapporteret blandt PWH.

For at forhindre SARS-CoV-2-reinfektioner understreger forfatterne, at PWH bør overholde den anbefalede COVID-19-vaccineplan, inklusive boosterdoser.

kilder:

– Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

– Emerging Infectious Diseases journal