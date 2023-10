Undersøgelse finder, at religiøst tilhørsforhold ikke påvirker brugen af ​​onlinepornografi i Tyskland

En nylig undersøgelse offentliggjort i Archives of Sexual Behavior har undersøgt forholdet mellem religiøst tilhørsforhold og brug af onlinepornografi i Tyskland. Forskerne brugte websporingspaneldata kombineret med undersøgelsesdata til at få indsigt i forskellige religiøse gruppers onlineadfærd.

I modsætning til tidligere undersøgelser, der antydede en stærk sammenhæng mellem religiøsitet og pornografibrug, viser resultaterne, at tyske katolikker, protestanter og religiøst ikke-tilknyttede på samme måde vil bruge onlinepornografi. På den anden side er medlemmer af minoritetsreligioner, såsom muslimer eller ortodokse kristne, mindre tilbøjelige til at engagere sig i onlinepornografi.

Undersøgelsen afslørede også kontrasterende resultater sammenlignet med forskning udført i andre lande. I Tyskland reducerer det at være protestantisk eller katolik ikke sandsynligheden for onlinepornografibrug markant, i modsætning til i lande som USA. Forskerne spekulerer i, at denne forskel kan tilskrives de tyske kristnes forholdsvis mere liberale holdninger.

En begrænsning af tidligere forskning om dette emne er, at den var stærkt afhængig af selvrapportering gennem undersøgelser, som kan være genstand for skævheder og unøjagtigheder. Brugen af ​​websporingspaneldata giver en mere objektiv og præcis måling af enkeltpersoners onlineadfærd, inklusive pornografibrug.

Forskerne foreslår, at denne undersøgelses resultater udfordrer tidligere antagelser og fremhæver vigtigheden af ​​at bruge alternative metoder, såsom websporing, til at studere følsomme emner som onlinepornografi. Ved at stole på websporingsdata kan forskere omgå de begrænsninger, der er forbundet med selvrapporterede data, hvilket sikrer en mere omfattende forståelse af folks faktiske onlineaktiviteter.

Samlet set bidrager denne undersøgelse til vores forståelse af forholdet mellem religiøst tilhørsforhold og brug af onlinepornografi i Tyskland. Det understreger behovet for nuanceret forskning, der tager hensyn til kulturelle og religiøse forskelle, når man undersøger sådan adfærd.

Kilde: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Reference:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al., A Re-evaluation of Online Pornography Use in Germany: A Combination of Web Tracking and Survey Data Analysis, Archives of Sexual Behavior (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8