Ny indsigt i valideringen af ​​MERRA-2 Aerosol Optical Thickness Dataset i Kina

Forskere fra Aerospace Information Research Institute (AIR) fra det kinesiske videnskabsakademi har for nylig offentliggjort en undersøgelse i Atmosphere, som kaster lys over valideringen af ​​MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) datasættet i Kina. Dette datasæt, kendt som Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications version 2, er afgørende for klimastudier, atmosfærisk modellering, overvågning af luftkvalitet og miljøforskning.

En af udfordringerne i forbindelse med valideringen af ​​MERRA-2 AOT-datasættet i Kina er den ujævne og sparsomme fordeling af Aerosol Robotic Network (AERONET) i regionen. For at overvinde dette har forskerne etableret National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network (SIAVNET). Dette netværk har til formål at forbedre valideringsprocessen og give mere præcis indsigt i datasættets ydeevne.

Valideringsresultaterne fra SIAVNET har afsløret interessante resultater om nøjagtigheden af ​​MERRA-2 AOT-datasættet under forskellige forhold. Datasættet viser højere nøjagtighed, når AOT er mindre end 1.0, med en hældning på 0.712 og en R-kvadratværdi på 0.584. Procentdelen af ​​datapar, der opfylder minimumskravet til Global Climate Observing System (GCOS) er under 60 %, hvilket indikerer behovet for yderligere forbedringer.

Desuden fremhæver undersøgelsen, at kvaliteten af ​​MERRA-2's AOT-simulering varierer baseret på højde og sæson i Kina. Simuleringskvaliteten er lavere i større højder sammenlignet med lavere højder. Derudover er simuleringskvaliteten sæsonafhængig, med den laveste ydelse observeret i forårssæsonen. Kvaliteten forbedres dog gradvist i de følgende sæsoner, med den højeste kvalitet observeret om vinteren. Tilstedeværelsen af ​​støvaerosol i løbet af foråret kan bidrage til den lavere simuleringskvalitet.

Valideringsindsatsen faciliteret af SIAVNET er afgørende for at sikre pålideligheden af ​​MERRA-2 AOT-datasættet i Kina. Disse resultater gør det muligt for forskere bedre at forstå datasættets begrænsninger, især i regioner med forskellig aerosolbelastning og højde, såvel som sæsonbestemte variationer. Nøjagtige klimaundersøgelser, atmosfærisk modellering, overvågning af luftkvalitet og miljøforskning kan opnås med den forbedrede forståelse af datasættets ydeevne i regionen.

