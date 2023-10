MOF's rolle i at opretholde mitokondriel integritet og funktion

En nylig undersøgelse udført af forskere fra Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics, i samarbejde med forskere fra universiteterne i Freiburg og Bonn, har afsløret den kritiske indvirkning af histonacetyltransferase MOF på cellulær fysiologi og funktion uden for kernen. Resultaterne, offentliggjort i tidsskriftet Nature Metabolism, afslører MOF's vigtige rolle i at opretholde mitokondriel integritet gennem en proces kaldet proteinacetylering.

Mitokondrier, ofte omtalt som cellens "kraftværker", spiller en afgørende rolle i cellulær energiproduktion og forskellige fysiologiske processer. Den indviklede kontrol af cellulær metabolisme er afhængig af det koordinerede samspil mellem kernen og mitokondrier. Mens mitokondrier producerer essentielle metabolitter, der kræves til celleenergibehov, er størstedelen af ​​deres metaboliske enzymer kodet af kernegenomet, hvilket gør funktionen af ​​disse organeller meget indbyrdes afhængige.

MOF fungerer som en molekylær bro mellem epigenetik og metabolisme. Det er et enzym og en klassisk epigenetisk regulator, der acetylerer histonproteiner, hvilket fremmer transkriptionel aktivering i kernen. I tidligere undersøgelser blev MOF og dets proteinpartnere påvist i mitokondrier, men deres præcise indvirkning på mitokondriefunktionen forblev ukendt.

Den nylige undersøgelse viser, at MOF spiller en central rolle i reguleringen af ​​mitokondriel fysiologi og funktion. Tab af MOF og dets associerede komplekse medlemmer fører til en kaskade af mitokondrielle defekter, herunder fragmentering, reduceret cristae-densitet og forringet oxidativ fosforylering. Forskerne identificerede et unikt sæt mitokondrielle proteiner, der undergår ændringer i acetyleringsstatus, når MOF går tabt. Et af disse proteiner, COX17, viste sig at være et vigtigt mål for MOF-medieret acetylering. Acetylering af COX17 stimulerer dens funktion og fremhæver betydningen af ​​proteinacetylering i reguleringen af ​​oxidativ fosforylering.

Implikationerne af denne opdagelse er omfattende, da denne nye indsigt udfordrer konventionel tænkning om epigenetiske faktorers rolle i cellulær funktion. Balancen af ​​proteinacetylering i mitokondrier kan være en kritisk faktor til at beskytte celler mod metabolisk katastrofe. Desuden belyser undersøgelsen molekylære veje, der driver patologier i udviklingsforstyrrelser, og tilbyder potentielle terapeutiske interventioner i fremtiden.

Forskerne udvidede deres resultater fra mus til humane patienter med mutationer i MOF-genet, som udviser mitokondrielle defekter og udviklingsmæssige anomalier. Ved delvist at vende respiratoriske defekter i patient-afledte fibroblaster med acetyleringsmimetisk COX17 eller mitokondriepuljen af ​​MOF, er der løfte om potentielle terapeutiske tilgange.

Som konklusion fremhæver denne undersøgelse MOF's afgørende rolle i at opretholde mitokondriel integritet og funktion. Det uddyber vores forståelse af, hvordan epigenetiske regulatorer som MOF påvirker cellulær metabolisme og giver ny indsigt i forholdet mellem mitokondriel dysfunktion og udviklingsforstyrrelser.

