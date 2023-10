Asteroid 33 Polyhymnia: En mystisk og ultra-tæt enhed

Forskere ved University of Arizona i Tucson har gjort en forvirrende opdagelse, mens de studerede asteroiden 33 Polyhymnia. Denne asteroide, opkaldt efter den græske muse af hellige salmer, har vakt interesse hos astrofysikere på grund af dens utrolige tæthed. Faktisk er 33 Polyhymnia så tæt, at videnskabsmænd antager, at den kan være sammensat af elementer, der ikke findes i det periodiske system.

Muligheden for, at asteroider har sammensætninger, der er ukendte på Jorden, er særlig vigtig for dem, der er involveret i rumminedrift. Virksomheder, der er interesseret i at udvinde asteroider for ædle metaller som guld, ville finde eksistensen af ​​sådanne elementer meget spændende.

I en undersøgelse offentliggjort i The European Physical Journal Plus klassificerede forskere 33 Polyhymnia som et kompakt ultratæt objekt (CUDO) og fandt ud af, at det har en målt tæthed, der er højere end noget kendt element på Jorden. De spekulerer i, at denne asteroide kan være sammensat af supertunge elementer, der tidligere ikke var identificeret af mennesker.

Tætheden af ​​disse hypotetiske grundstoffer ville være endnu større end for Osmium, som i øjeblikket er det tætteste kendte naturligt forekommende stabile grundstof. Med et atomnummer på omkring 164 ville disse grundstoffer overgå osmium i tæthed.

University of Arizona-teamet udforskede egenskaberne af grundstoffer med atomnumre højere end dem i det periodiske system. Selvom de undersøgte grundstoffer som Osmium og andre, der er blevet kunstigt fremstillet med højere atomnumre, var de ikke i stand til at finde nogen med massetætheder, der kunne forklare de observationer, der blev foretaget på 33 Polyhymnia.

Forskerne foreslog, at hvis supertunge elementer er stabile nok, kunne de potentielt eksistere i kernerne af tætte asteroider som 33 Polyhymnia. Dette åbner fascinerende muligheder for yderligere udforskning og forståelse af sammensætningen af ​​asteroider i vores solsystem.

NASAs nylige bestræbelser på at studere og indhente prøver fra asteroider stemmer overens med University of Arizonas resultater. Den vellykkede genvinding af den første asteroideprøve nogensinde fra asteroiden Bennu, samt opsendelsen af ​​Psyche-rumfartøjet for at studere den metalliske asteroide Psyche, understreger vigtigheden af ​​at undersøge disse himmellegemer. Disse missioner kunne give værdifuld indsigt i dannelsen og sammensætningen af ​​asteroider og kaste lys over vores solsystems tidlige historie.

kilder:

– University of Arizona forskere, The European Physical Journal Plus