Oplev det spektakulære nordlys i Irland og Nordirland

Nordlyset, en af ​​de mest fantastiske naturlige udstillinger i verden, kan ses forskellige steder i Irland og Nordirland. Selvom der ikke er nogen garantier for at være vidne til dette storslåede lysshow, kan den kommende jævndøgn den 23. september give en bedre chance, ifølge David Moore, redaktør af magasinet Astronomy Ireland. Forholdene i Jordens magnetfelt og planetens hældning i denne tid øger muligheden for at se nordlyset.

Den landlige nordkyst i Nordirland anses for at være en af ​​de bedste steder at observere lysene, da der ikke er nogen bylys i det fjerne, og udsigten har udsigt over Atlanterhavet. Mayo, som også har udsigt over havet, er et andet godt sted at få øje på nordlyset. Men klar himmel er afgørende for visning fra ethvert sted i landet.

Auroraens proces begynder med soludbrud på solen, som frigiver milliarder af tons stråling ud i rummet. Disse atomare partikler når jordens atmosfære efter cirka to dage og trækkes mod nord- og sydpolen af ​​jordens magnetfelt. Når de kolliderer med atomer og molekyler i atmosfæren, genererer de levende farver, der karakteriserer nordlyset.

Lysets intensitet afhænger af partiklernes aktivitet, med en typisk oval form omkring Nordpolen. I sjældne tilfælde, når der er en større soleksplosion, udvider ringen sig og kan nå så langt sydpå som Irland. For at øge chancerne for at se nordlyset er det afgørende at være væk fra menneskeskabte lys. At bo i en by eller by giver måske kun et glimt af større udstillinger, mens mørkere steder på landet giver en bedre udsigt.

Astronomy Ireland driver en aurora alarmtjeneste, der giver daglige opdateringer om himmelforholdene og muligheden for at se nordlyset. Det er vigtigt at bemærke, at nordlys kan ses når som helst i løbet af natten, med varigheder fra et par timer til hele natten.

Selvom vejrforholdene i Irland ofte byder på udfordringer, er de næste par år lovende for at se nordlyset, da solens aktivitet er sat til at toppe i 2025. Så hold øje med himlen og håb på klare nætter for at opleve denne ærefrygt. inspirerende naturfænomen.

kilder:

– Magasinet Astronomy Ireland