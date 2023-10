Sky High Pollution: Spor af rumskrot fundet i jordens stratosfære

Forskere, der analyserer data indsamlet fra et forskningsfly i stratosfæren, har gjort en overraskende opdagelse - bittesmå stykker metal og eksotiske elementer fra kasserede rumfartøjer. Forskningen, udført af National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), sammen med Purdue University og University of Leeds, fandt aluminium og andre metaller indlejret i cirka 10% af partiklerne i stratosfæren. Blandt de mest uventede grundstoffer var niobium og hafnium, som er sjældne grundstoffer, der ikke typisk findes i denne region af atmosfæren. Mysteriet om deres oprindelse blev løst, da grundstofferne blev sporet tilbage til satellitter og raketforstærkere, som bruger dem i varmebestandige, højtydende legeringer.

Forskningen brugte et specialiseret instrument kaldet PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) installeret på et forskningsfly til at indsamle og kemisk analysere individuelle luftpartikler. Undersøgelsen, offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences, havde til formål at studere aerosolpartikler i stratosfæren. Stratosfæren, det andet lag af Jordens atmosfære, er hjemsted for ozonlaget, som beskytter planeten mod skadeligt ultraviolet lys.

Selvom mængden af ​​forurening fra rumskrot kan synes lille, med over 5,000 satellitter opsendt i de sidste fem år og forventningen om, at de fleste af dem i sidste ende kommer ind i atmosfæren igen, er der behov for at forstå, hvordan dette vil påvirke stratosfæriske aerosoler. OrbitingNow, en organisation, der sporer objekter i det ydre rum, overvåger i øjeblikket omkring 8,000 objekter i lav kredsløb om Jorden, som til sidst vil brænde op i atmosfæren.

Denne forskning fremhæver den usete indvirkning af rumudforskning på Jordens miljø og vigtigheden af ​​ansvarlig bortskaffelse af rumaffald. At forstå, hvordan rumskrot påvirker vores atmosfære, er afgørende for både beskyttelsen af ​​vores planet og den bæredygtige udvikling af rumteknologi.

