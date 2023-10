Ny planet dannes fra massiv kollision af gigantiske planeter

Astronomer har potentielt opdaget eftergløden af ​​en massiv kollision mellem to gigantiske planeter for første gang. Denne kollision kan føre til dannelsen af ​​en helt ny planet, hvilket giver en sjælden mulighed for at være vidne til fødslen af ​​en verden og få indsigt i processen med planetdannelse.

I december 2021 observerede astronomer en sollignende stjerne, kendt som ASASSN-21qj, flimrende og oplevede ændringer i dets synlige lys over et par måneder. Denne dæmpning blev oprindeligt tilskrevet materiale, der passerede mellem stjernen og Jorden. En amatørastronom ved navn Arttu Sainio bemærkede imidlertid, at emissionen af ​​infrarødt lys fra stjernen var steget år før den synlige lysdæmpning fandt sted.

Baseret på disse observationer foreslår videnskabsmænd, at flimren og stigningen i infrarødt lys kan forklares med en katastrofal kollision mellem to planeter. Kæmpepåvirkninger, såsom disse kollisioner, menes at spille en afgørende rolle i de sidste stadier af planetdannelsen, der former deres størrelse, sammensætning og kredsløb.

Hvis kollisionshypotesen er korrekt, ville sammenstødet have frigivet en betydelig mængde energi, overophedet og smeltet materialet fra de kolliderende planeter. Dette ville have dannet en varm, glødende masse hundredvis af gange større end de oprindelige planeter. Observationerne af øget infrarødt lys skyldes sandsynligvis, at denne massive krop udsender varme.

Kollisionen ville også have slynget affald ud i forskellige baner omkring stjernen, hvoraf nogle ville være fordampet og dannet skyer af bittesmå is og bjergkrystaller. Disse skyer førte til sporadisk dæmpning af stjernens synlige lys, da de passerede mellem ASASSN-21qj og Jorden.

Resultaterne tyder på, at de kolliderende planeter muligvis svarede til Uranus og Neptun i størrelse, og de indeholdt en betydelig mængde is. Kollisionen fandt sandsynligvis sted i en afstand længere fra stjernen, der ligner vores solsystems ydre områder snarere end tætpakkede planetsystemer observeret andre steder.

Ved at studere dette stjernesystem over tid håber forskerne at få yderligere indsigt i dannelsen af ​​planeter. Fremtidige observationer ved hjælp af teleskoper som NASA's JWST vil give forskerne mulighed for at bestemme størrelsen og sammensætningen af ​​affaldspartikler, analysere kemien i kroppen efter stød og spore dens afkølingsproces. De kan endda være vidne til fremkomsten af ​​nye måner.

Denne opdagelse giver en unik mulighed for at observere dannelsen af ​​en ny planet i realtid og udvide vores forståelse af, hvordan gigantiske påvirkninger former planetsystemer.

kilder:

– Simon Lock, NERC Research Fellow, School of Earth Sciences, University of Bristol

– Matthew Kenworthy, lektor i astronomi, Leiden University

– Zoe Leinhardt, lektor, School of Physics, University of Bristol