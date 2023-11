Astronomer observerer en hidtil uset kosmisk eksplosion med forbløffende lysstyrke

Et hold af astronomer har for nylig været vidne til en ekstraordinær kosmisk begivenhed, der har forvirret videnskabsmænd over hele verden. Dette sjældne fænomen, kendt som en lysende hurtig blå optisk transient (LFBOT), er blevet observeret for første gang og har fået forskere til at søge efter svar.

LFBOT, kaldet "Tasmanian Devil", fandt sted i en nabogalakse cirka 1 milliard lysår væk fra vores planet. I modsætning til supernovaer, der gradvist falmer over uger eller måneder, når LFBOT'er hurtigt deres højeste lysstyrke og aftager derefter hurtigt inden for få dage.

Den Tasmanske Djævels enorme lysstyrke har forbløffet videnskabsmænd og udsender energi svarende til 100 milliarder sole. Astrofysiker Jeff Cooke fra Swinburne University of Technology og ARC Center of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) i Australien udtrykte: "En begivenhed som denne har aldrig været vidne til før."

Siden 2018 er kun en håndfuld LFBOT'er blevet observeret, som alle forekommer i galakser, hvor stjerner aktivt dannes. Det astronomiske samfund er usikkert på den underliggende mekanisme, der driver disse sjældne hændelser.

Hovedstudieforfatter Anna YQ Ho, en assisterende professor i astronomi ved Cornell University, forklarede: "LFBOT'er er allerede en slags underlig, eksotisk begivenhed, så dette var endnu mere underligt." Kilden til den store mængde energi, der udsendes, er stadig ukendt.

Opdagelsen af ​​den tasmanske djævel LFBOT og dens gentagne afbrænding har rejst endnu flere spørgsmål for videnskabsmænd. Undersøgelsens resultater blev for nylig offentliggjort i tidsskriftet Nature. Forskere brugte en imponerende række af 15 teleskoper verden over til at afsløre afbrændingen.

FAQ

Hvad er en LFBOT?

En LFBOT, eller lysende hurtig blå optisk transient, er en type kosmisk eksplosion, der skinner klart i blåt lys, når sin højeste lysstyrke og falmer inden for få dage.

Hvordan adskiller en LFBOT sig fra en supernova?

I modsætning til supernovaer, som det kan tage uger eller måneder at dæmpe, når LFBOT'er hurtigt deres højeste lysstyrke og falder derefter i lysstyrke inden for en kort periode.

Hvad er unikt ved Tasmanian Devil LFBOT?

Tasmanian Devil LFBOT er det første observerede tilfælde af en LFBOT, der gentagne gange blusser. Det udsender en forbløffende mængde energi, svarende til 100 milliarder sole.

Hvad er kilden til den Tasmanske Djævel LFBOTs energi?

Forskere er i øjeblikket uvidende om den underliggende mekanisme, der er ansvarlig for den massive frigivelse af energi, udstillet af den tasmanske djævel LFBOT.