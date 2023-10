Parasitter manipulerer værter ved hjælp af stjålne gener, undersøgelsesfund

Forskere ved RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research har afsløret en fascinerende metode, som parasitter bruger til at manipulere deres værter: stjålne gener erhvervet gennem horisontal genoverførsel. Undersøgelsen, offentliggjort i Current Biology, afslører, at parasitter har evnen til at manipulere værtsadfærd for deres egen overlevelse og reproduktion.

Et eksempel på denne manipulation ses hos hestehårsorme. Disse orme er født i vand og er afhængige af akvatiske insekter til at transportere dem til tørt land. Når de når deres terrestriske værter, såsom fårekyllinger eller mantiser, manipulerer ormene deres adfærd for at sikre, at de til sidst returneres til vandet, hvor de kan fortsætte deres livscyklus. Mens tidligere undersøgelser har foreslået brugen af ​​molekylær mimik af parasitter, er den nøjagtige mekanisme bag dette fænomen forblevet uhåndgribelig.

For at kaste lys over dette emne undersøgte forskerne genekspressionen i en Chordodes hestehårsorm, mens den manipulerede sin mantisvært. De opdagede, at ormen udtrykte over 3,000 gener mere intenst under manipulation, hvilket indikerer produktionen af ​​proteiner, der påvirker værtens nervesystem. I modsætning hertil forblev genekspression i mantishjernerne uændret sammenlignet med uinficerede mantiser.

Forskerne vendte derefter deres opmærksomhed mod oprindelsen af ​​de gener, der var involveret i at manipulere værten. De fandt ud af, at mange af generne af hestehårsorm var bemærkelsesværdigt lig dem, der findes i mantiser. Dette tyder på, at generne blev erhvervet gennem horisontal genoverførsel, en proces, hvor gener overføres mellem organismer uden reproduktion. Horisontal genoverførsel kan have betydelige evolutionære konsekvenser, hvilket gør det muligt for organismer hurtigt at erhverve nye gener eller funktioner.

Yderligere analyse understøttede ideen om, at den molekylære mimik observeret i hestehårsormene er et resultat af horisontal genoverførsel fra mantiser. Forskerne fandt ud af, at nøglegener involveret i værtsmanipulation matchede dem i mantiser, men var fraværende eller anderledes hos hestehårsormearter, der ikke bruger mantisværter. Disse mimikgener, især dem, der er forbundet med neuromodulation, lystiltrækning og døgnrytme, ser ud til at spille en afgørende rolle i værtsmanipulation.

Horisontal genoverførsel er i vid udstrækning blevet observeret i bakterier som en mekanisme til udvikling af antibiotikaresistens. Opdagelsen af ​​denne proces blandt flercellede organismer giver værdifuld indsigt i evolution. Forskere håber at bruge hårormen som en model til yderligere at undersøge horisontal genoverførsel og forbedre vores forståelse af evolutionær tilpasning.

