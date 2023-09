NGC 3156: En bemærkelsesværdig linseformet galakse

Hubble Space Telescope Picture of the Week viser den fængslende NGC 3156, en linseformet galakse, der sidder mellem en elliptisk og en spiralgalakse. Beliggende cirka 73 millioner lysår væk fra Jorden i stjernebilledet Sextans, er NGC 3156 et himmelsk vidunder, der er værd at udforske.

Sextaner, den mindre ækvatoriale konstellation, hvor NGC 3156 befinder sig, har historisk betydning. Opkaldt efter sekstanten, et instrument, der bruges til navigation, har denne konstellation rødder tilbage meget tidligere end det 18. århundrede. Islamiske lærde udviklede astronomiske sekstanter århundreder før navigationssekstanter blev opfundet, ved at bruge disse værktøjer til at måle vinkler på himlen. Ulugh Beg fra Timurid-dynastiet konstruerede en enorm sekstant med en radius på 36 meter i det femtende århundrede i Samarkand, Usbekistan, og fremviste de gamle anvendelser af dette astronomiske instrument.

I moderne astronomi er sekstanter blevet erstattet af mere præcise instrumenter, der bruges til positionering af stjerne og himmellegemer. På trods af dette skift er NGC 3156 blevet undersøgt grundigt med fokus på dens kuglehobe, nyere stjernedannelse og endda påvirkningen af ​​et supermassivt sort hul i dets centrum, som fortærer omgivende stjerner.

En sekstant i forbindelse med navigationsinstrumenter er et værdifuldt værktøj til at bestemme breddegrad under sø- og luftnavigation. Formet som en sjettedel af en cirkel bruger dette præcisionsinstrument et teleskop og reflekterende spejle til at måle vinklen mellem et himmelobjekt, såsom en stjerne eller månen, og horisonten. Ved at observere højden af ​​disse himmellegemer kan søfolk og flyvere nøjagtigt bestemme deres placering på Jorden. Sekstanter har spillet en afgørende rolle i at kortlægge kurser over store og umarkerede strækninger af havet eller himlen.

NGC 3156 giver et fascinerende indblik i universets vidundere. Ved at kombinere historisk betydning med moderne opdagelser fortsætter denne linseformede galakse med at fange astronomer og inspirere til yderligere udforskning af kosmos.

