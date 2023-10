Elon Musk forudsiger stjerneskibslancering og Mars-landing inden for fire år

Under et interview på den internationale astronautiske kongres delte Elon Musk sin vision for interplanetarisk rumflyvning og kom med dristige forudsigelser om fremtiden for SpaceX's Starship-raket.

Musk udtrykte en vis frustration over for US Federal Aviation Administration (FAA) med hensyn til tidslinjen for gendannelse af den første fase af opsendelsessystemet. Han nævnte, at opnåelse af de nødvendige licenser kunne tage "måske mindre end et år", og antydede potentielle forsinkelser forårsaget af regulatoriske processer.

Det første forsøg på at lancere den fulde Starship og Super-Heavy Booster-kombination i 2023 var mislykket, med alvorlige skader på affyringsrampen. Det kommende andet forsøg afventer i øjeblikket myndighedsgodkendelse.

For at fange en booster med affyringstårnets arme inden 2024, understregede Musk behovet for en imponerende opsendelseskadence, som ville kræve grønt lys fra FAA. Men selvom fangsten ikke sker inden 2024, ville det ikke hindre Starlink-programmets fremskridt. Musk nævnte, at udbredelsen af ​​Starlink v3-satellitter forventes at begynde om cirka et år.

Ud over disse forudsigelser nævnte Musk også det ambitiøse mål om at lande på Mars inden for fire år. Dette ville kræve ikke kun den vellykkede funktion af stjerneskibet, men også evnen til at lande sikkert på Mars-overfladen. Musk tilskrev tidsrammen til planetarisk justering som en nøglefaktor.

Mens Musk ikke gav mange specifikke detaljer om stjerneskibets nuværende fremskridt, nævnte han at tage ved lære af den sovjetiske N1-raket, som har ligheder i design. Den sovjetiske måneraket oplevede fire opsendelsesfejl, hvilket førte til aflysning af programmet.

Samlet set fremhævede Elon Musks interview hans forpligtelse til at skubbe grænser inden for udforskning af rummet. Med ambitiøse mål for Starship-lanceringen, Starlink-udrulningen og en Mars-landing inden for fire år, vil SpaceX's fremtidige bestræbelser helt sikkert blive fulgt nøje.

