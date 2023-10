Nyt bevis på gigantisk planetkollision i det fjerne solsystem

Et hold videnskabsmænd har opdaget beviser for en kollision mellem to gigantiske planeter, der kredser om en sollignende stjerne. Denne opdagelse giver værdifuld indsigt i den rodede proces med planetdannelse og migration i exosolare systemer. Beviserne kommer fra to usædvanlige hændelser, der er observeret i stjernens adfærd: en pludselig opklaring af de infrarøde bølgelængder efterfulgt af en dæmpning i det visuelle spektrum over to år senere.

Den pågældende stjerne, kaldet ASASSN-21qj, blev oprindeligt betragtet som usædvanlig, indtil dens pludselige dæmpning blev opdaget af All Sky Automated Survey for Supernovae. Lignende dæmpningshændelser er blevet observeret i andre stjerner og blev typisk tilskrevet støvskyer. Forskerholdet faldt dog over noget bemærkelsesværdigt, da de opdagede infrarøde billeder af ASASSN-21qj taget før dæmpningshændelsen. Disse billeder afslørede en betydelig lysere, der faldt sammen med den efterfølgende dæmpning.

Baseret på de infrarøde observationer anslår forskerne, at det objekt, der er ansvarlig for lysnelsen, havde temperaturer på over 700°C. Den samlede strøm af infrarødt lys fra stjernen steg med 4 procent, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​en betydelig mængde materiale spredt over et område 750 gange større end Jorden. Dette udelukker muligheden for, at en planet forårsager lysningen.

Holdet foreslår, at de observerede begivenheder er efterdønningerne af en kollision mellem to superjorder eller mini-Neptun, kategorier af planeter, der ikke eksisterer i vores eget solsystem. Kollisionen skal have fundet sted mindst to astronomiske enheder væk fra stjernen for at tage højde for forsinkelsen mellem den første oplysning og den efterfølgende dæmpning. Udsendelsen af ​​lys under dæmpningen tyder på, at materialet ikke kan være mere end 16 astronomiske enheder væk fra stjernen.

Denne opdagelse kaster lys over den kaotiske og dynamiske natur af planetdannelse og migration i andre solsystemer. Mens direkte observation af disse begivenheder fortsat er udfordrende, giver de kombinerede beviser fra ASASSN-21qj værdifuld indsigt i de processer, der former vores univers.

