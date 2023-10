Hurtige radioudbrud forårsaget af "Starquakes" på neutronstjerner, undersøgelsesfund

Forskere ved University of Tokyo har gjort en banebrydende opdagelse, der kaster lys over den mystiske oprindelse af hurtige radioudbrud (FRB'er). FRB'er er ekstremt kraftfulde kosmiske begivenheder, der frigiver en enorm mængde energi på mindre end et sekund. Siden deres opdagelse i 2001 har videnskabsmænd kæmpet for at bestemme kilden til disse flygtige fænomener. Den nye undersøgelse tyder dog på, at FRB'er kan udløses af "stjerneskælv", der forekommer på overfladen af ​​neutronstjerner.

Neutronstjerner dannes, når en stjerne, der er cirka otte gange så stor som vores sol, gennemgår en supernovaeksplosion. Stjernens kerne kollapser, hvilket resulterer i en supertæt neutronstjerne. Mens alle neutronstjerner besidder magnetiske felter milliarder af gange stærkere end Jordens, har nogle neutronstjerner, kaldet magnetarer, felter endnu stærkere, op til tusind gange kraftigere.

Forskere fra University of Tokyo, Tomonori Totani og Yuya Tsuzuki, udførte en omfattende analyse af næsten syv tusinde udbrud fra tre forskellige gentagne FRB'er. De sammenlignede disse data med tids-energi-korrelationen af ​​japanske jordskælv og soludbrud observeret af Hinode-satellitten.

I modsætning til tidligere undersøgelser opdagede forskerne bemærkelsesværdige ligheder mellem data om hurtige radiosprængninger og jordskælvsdata. Dataene udviste dog betydelige forskelle sammenlignet med soludbrud. Disse fund indikerer, at neutronstjerner har en solid skorpe, og pludselige stjerneskælv, der forekommer i denne skorpe, frigiver enorme mængder energi, der manifesterer sig som hurtige radioudbrud.

Denne undersøgelse giver værdifuld indsigt i den komplekse karakter af hurtige radioudbrud og kan bane vejen for fremtidig forskning for at afdække mere om disse gådefulde kosmiske begivenheder og neutronstjernernes fascinerende egenskaber.

