SpaceX lancerer farverigt lystog med Starlink-satellitter

En nylig SpaceX-lancering har skabt et fantastisk lettog hen over nattehimlen. Opsendelsen, som fandt sted ved Cape Canaveral Space Force Station i Florida, sendte 22 Starlink-satellitter i lavt kredsløb om Jorden. Disse satellitter, som er en del af SpaceX's globale bredbåndsinternetinitiativ, har fængslet observatører i flere stater, herunder Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio og Wisconsin.

Starlink-satellitter er ansvarlige for at levere bredbåndsinternet til brugere over hele verden. Siden deres første opsendelse i 2019 er over 3,000 satellitter blevet indsat af SpaceX. Virksomheden sigter mod at placere i alt 7,500 satellitter i lav kredsløb om jorden, som godkendt af Federal Communications Commission.

Når de først er i kredsløb, bevæger Starlink-satellitterne sig i en lige vej, reflekterer lys og gør dem synlige fra jorden. Deres synlighed er dog begrænset, da de til sidst etablerer deres egne baner. Under deres transit kan en Starlink-kæde blinke hen over himlen flere gange på en enkelt nat.

For dem, der er interesseret i at spotte satellitterne, er der adskillige internetressourcer tilgængelige. Web- og mobilapplikationen "Find Starlink" giver brugerne mulighed for at spore satellitkæder baseret på koordinater eller by. Satellitemap.space tilbyder et globuslignende kort, der viser placeringen af ​​Starlink-satellitter og giver detaljer såsom opsendelsesdatoer og seneste kurser. Brugere kan markere deres hjem på kortet for at bestemme, hvornår en satellit vil passere over hovedet.

Det nylige lettog skabt af Starlink-satellitterne har givet et fængslende og usædvanligt syn for observatører på tværs af flere stater. Efterhånden som SpaceX fortsætter med at opsende flere satellitter, kan nattehimlen se endnu flere blændende skærme i fremtiden.

