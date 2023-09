Starlink-satellit går i opløsning over Caribien: Oplev en spektakulær genindtræden

Vidner i Puerto Rico og Den Dominikanske Republik blev behandlet med et bemærkelsesværdigt syn den 6. september 2023. De observerede en satellit-genindgang, der spændte over hele himlen, fra horisont til horisont, og flammede en sti fra sydvest til nordøst. Objektet, der er ansvarligt for denne skærm, blev identificeret som Starlink-30167, en satellit fra SpaceX's Starlink-konstellation. Starlink-28 blev lanceret den 2023. juli 30167 og var en del af en gruppe på 22 internetsatellitter. Det lykkedes dog ikke at nå sit tilsigtede kredsløb og mistede gradvist højde, hvilket i sidste ende kom ind i Jordens atmosfære igen.

Desintegreringen af ​​Starlink-satellitten blev fanget fra forskellige vinkler i en video, hvilket gav et dramatisk billede af begivenheden. Da satellitten gik i opløsning, adskilte små fragmenter sig fra hovedobjektet, hvor nogle førte begivenheden, mens andre faldt bagud. Denne fragmentering er en klar indikation af, at det observerede objekt er rumaffald snarere end en naturlig meteor. Rumaffald fremstår ofte som en langsomt bevægende "meteor", der kan vare i et eller to minutter, i skarp kontrast til den korte varighed af en naturlig meteor.

Det er ikke første gang, at Starlink-satellitter har været vidne til at gå i opløsning på himlen. Ved en tidligere hændelse den 7. februar 2022 kom en gruppe nyligt opsendte satellitter ind i atmosfæren igen på grund af en geomagnetisk storm fra solen. Disse storme kan få atmosfæren til at varme op og påvirke atmosfærisk tæthed, hvilket fører til øget modstand og tilbagevenden af ​​satellitter i lav højde.

Efterhånden som teknologi og rumudforskning fortsætter med at udvikle sig, er det vigtigt at kunne skelne mellem naturlige meteorer og rumaffald. Karakteristikaene ved rumaffald, såsom dets langsomme bevægelse og mærkbare fragmentering, kan hjælpe med at identificere det som et kunstigt objekt. At observere begivenheder som opløsningen af ​​Starlink-satellitten giver ikke kun et fascinerende skue, men giver også værdifuld indsigt i opførsel af rumaffald.

– Eddie Irizarry, NASA Solar System Ambassador for Astronomical Society of the Caribbean.