Ny lanceringsdato for Boeings CST-100 Starliner-mission afsløret

I en spændende opdatering fra NASA er den første bemandede lancering af Boeings CST-100 Starliner-fartøj sat til at finde sted i april, ifølge Phil McAlister, direktør for NASAs kommercielle rumafdeling. Crew Flight Test (CFT) missionen, der oprindeligt var planlagt til 2022, blev forsinket for at løse tekniske problemer. Forberedelserne til missionen er dog på vej, og hvis alt går vel, vil opsendelsen ske den 14. april.

CFT-missionen har stor betydning, da den ikke kun markerer den første bemandede flyvning for Starliner-rumfartøjet, men også første gang, en bemandet amerikansk kapsel vil lande på land i stedet for at plaske ned i havet. Derudover vil dette være den første bemandede opsendelse fra Cape Canaveral siden Apollo 7-missionen i 1968.

NASA og Boeing har arbejdet hårdt på at løse de tekniske problemer, der blev identificeret under forberedelserne til CFT-missionen. Et problem involverede fjernelse af brændbar tape fra ledningsnet i Starliner-kapslen. Ifølge Dave McCann, Boeings chefingeniør for Starliner-programmet, er over 1,300 meter tape blevet fjernet og erstattet med ikke-brændbare alternativer. Holdene arbejdede flittigt for at sikre køretøjets sikkerhed.

Et andet væsentligt aspekt af missionen er redesignet af de bløde led i rumfartøjets faldskærme for at øge deres sikkerhedsmargin. En drop-test er planlagt til januar for at evaluere ydeevnen af ​​de nydesignede links. En vellykket gennemførelse af denne test vil være afgørende for at opretholde lanceringsplanen for den 14. april.

Når CFT-missionen er fløjet med succes, vil Starliner blive integreret i flåden til langvarige besætningsrotationsmissioner på den internationale rumstation (ISS). Dette vil veksle med SpaceX's Crew Dragon, der bidrager til regelmæssige missioner til ISS.

FAQ:

Q: Hvornår er den første bemandede lancering af Boeings CST-100 Starliner planlagt?

A: Lanceringen er i øjeblikket planlagt til den 14. april.

Q: Hvad gør CFT-missionen vigtig?

A: CFT-missionen vil være den første bemandede amerikanske kapsel, der lander på land i stedet for havet, og det vil være den første bemandede opsendelse fra Cape Canaveral siden 1968.

Q: Hvilke tekniske problemer tog NASA og Boeing op?

Sv: Problemerne omfattede fjernelse af brændbar tape fra ledningsnet og redesign af de bløde led i rumfartøjets faldskærme for øget sikkerhed.

Q: Hvad er næste trin før lanceringen?

A: En faldtest i januar vil evaluere ydeevnen af ​​de nydesignede bløde links i faldskærmene. Dens succes er afgørende for at opretholde lanceringen.