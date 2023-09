At bringe kosmos vidunder til Kenyas børn

Den kenyanske astronom Susan Murabana er på en mission for at vise børn i landdistrikterne, at videnskab er for alle. Sammen med sin mand, fotografen Daniel Chu Owen, rejser Murabana til disse samfund med et teleskop og et oppusteligt planetarium og lærer op til 300 børn om stjernerne og planeterne. Dette initiativ er finansieret gennem rejseindtægter, der støtter Traveling Telescope, en social virksomhed grundlagt af Murabana for at uddanne og inspirere unge mennesker om astronomi og videnskab.

Mangelen på adgang til teleskoper og planetarier er en udfordring for mange børn i Kenya. Murabana håber, at disse oplevelser vil udvide deres horisont og udvide deres verdensbillede. Ved at introducere børn til kosmos vidundere, sigter hun mod at inspirere og tænde deres nysgerrighed om verden og de muligheder, der ligger hinsides Kenya.

Kilde: The Guardian

Håndtering af mødredødelighed gennem fødselsstøtte

Huston-Tillotson University, et historisk sort universitet i Austin, Texas, har lanceret programmet Boldly BLUE for at tackle den høje mødredødelighed i staten, især blandt sorte kvinder. Initiativet har til formål at uddanne doulaer, jordemødre og amningskonsulenter til at yde vigtig støtte under fødslen.

Ved at øge mangfoldigheden og tilgængeligheden af ​​fødselseksperter i det centrale Texas håber universitetet at forbedre adgangen til kulturelt tilpasset og kontinuerlig pleje for fødende individer. Programmet vil i første omgang fokusere på træning af doulaer, med planer om at udvide til ammekonsulenter og jordemødre i det følgende år. At levere disse tjenester uden omkostninger vil hjælpe med at sikre, at flere individer kan få adgang til den støtte, de har brug for under graviditet og fødsel.

Kilde: KUT

Forvandling af døde batterier til bæredygtige ressourcer

Genbrug af døde batterier kan være nøglen til bæredygtig batteriproduktion til ren energiomstilling. Reguleringer i Europa presser på for øget batterigenanvendelse, hvilket kan reducere miljøpåvirkningen fra batterifremstilling ved at minimere behovet for omfattende minedrift og minimere spild.

Tidligere har genbrug af lithium-ion-batterier været begrænset og udfordrende. Men de nye regler i Europa pålægger indsamling og genbrug af lithium-ion-batterier fra elektriske køretøjer, e-cykler og energilagringssystemer. Reglerne omfatter også strenge metalgenvindingsmål. Disse regler ses som et skridt i retning af at skabe et lukket kredsløb af kritiske materialer.

Ved at genbruge metaller som lithium, kobolt og nikkel fra døde batterier kan produktionen af ​​nye batterier være mere bæredygtig og miljøvenlig.

Kilde: Grist