Forskere ved University of Sydney udvikler superopløsningsbilledmetode uden superlinse

Forskere ved University of Sydney har gjort et gennembrud inden for billeddannelse i superopløsning og opnået det uden behov for en superlinse. Denne banebrydende metode, offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications, har potentiale til fremskridt på forskellige områder, herunder medicinsk billeddannelse og kunstgodkendelse.

Traditionelle optiske metoder har fysiske grænser, når det kommer til at undersøge objekter nøje. Denne grænse, kendt som diffraktionsgrænsen, bestemmes af lysets bølgenatur. Det betyder, at et fokuseret billede ikke kan være mindre end halvdelen af ​​bølgelængden af ​​lys, der bruges til at observere objektet.

Tidligere forsøg på at bryde denne grænse ved hjælp af superlinser er blevet hindret af ekstreme synstab og uigennemsigtighed af linserne. Forskerne ved University of Sydney fandt dog en ny vej til at opnå superlinsing med minimale tab, idet de brød igennem diffraktionsgrænsen med næsten fire gange. Nøglen til deres succes var at fjerne superlinsen helt.

Den nye teknik går ud på at placere lyssonden langt væk fra objektet og indsamle både høj- og lavopløsningsinformation. Ved at måle længere væk forstyrrer sonden ikke data i høj opløsning. Denne metode producerer et sandfærdigt billede af objektet gennem selektiv forstærkning af flygtige eller forsvindende lysbølger.

Dette gennembrud har betydning for forskellige områder. Inden for mikroskopi kan det forbedre superopløsningsmikroskopi, hvilket fører til fremskridt inden for kræftdiagnostik, medicinsk billeddannelse, arkæologi og retsmedicin. Det kan også bruges til at bestemme fugtindholdet i blade med større opløsning og i avancerede mikrofremstillingsteknikker. Derudover kan denne teknik anvendes til at afsløre skjulte lag i kunstværker, hvilket potentielt kan hjælpe med at afsløre kunstforfalskning eller skjulte værker.

Forskerne brugte lys ved terahertz-frekvens, i området af spektret mellem synligt og mikrobølge, til at udføre deres eksperimenter. Dette frekvensområde giver vigtige oplysninger om biologiske prøver, såsom proteinstruktur, hydreringsdynamik og kræftbilleddannelse.

Samlet set giver denne teknik mulighed for billeddannelse i høj opløsning, mens du holder dig på sikker afstand fra objektet uden at forvrænge det observerede. Det har potentialet til at revolutionere billeddannelse på forskellige områder og kan være af interesse for alle, der udfører optisk mikroskopi med høj opløsning.

