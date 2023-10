Northern Lights: En spektakulær visning i British Columbia

Nordlyset, også kendt som Aurora Borealis, har længe været en kilde til inspiration og undren. I århundreder har forskellige kulturer og oprindelige samfund tillagt forskellige betydninger til denne fantastiske visning af lys, der danser på himlen. Fra forfædres sjæle til velsignelser af held og lykke, nordlyset har en særlig plads i manges hjerter.

Ifølge Dr. Kyle Reiter, en fysisk forsker ved Canadian Hazard Information Service ved Natural Resources Canada, er nordlyset tæt knyttet til solcyklussen. Denne cyklus følger et mønster af maksimal og minimal solaktivitet, der forekommer omtrent hvert 11. år. Det kommende solmaksimum, der forventes at være i 2024, forventes at skabe de fleste områder på Solen, der kan producere aktivitet, der driver geomagnetiske storme og nordlys.

Auroras opstår, når ladede partikler kolliderer med gasser i Jordens øvre atmosfære, hvilket resulterer i smukke glimt af farverigt lys. Disse lys ser ud til at bevæge sig hen over himlen, efterhånden som milliarder af blink forekommer over tid. Mens nordlys er synlige næsten hver nat i nordlysets ovaler over de nordlige og sydlige magnetiske poler, er de ikke ofte synlige længere mod syd.

I British Columbia forventes denne vinters Aurora Borealis-sæson at blive episk for de nordlige og centrale områder af provinsen. Lorne Smith, der bor i Pressy Lake, syd for 100 Mile House, er blevet lidt af en ekspert i at fange nordlyset. I løbet af de sidste par år har han taget hundredvis af fascinerende billeder af lysene fra sit hjem og nærliggende søer med minimal lysforurening.

Når vi nærmer os det kommende solmaksimum, bliver det en unik mulighed at være vidne til dette naturlige fænomen. Uanset om du tror på de legender og overbevisninger, der er forbundet med nordlyset eller blot undrer dig over deres skønhed, bør chancen for at opleve denne magiske visning ikke gå glip af.

kilder:

– Dr. Kyle Reiter, fysisk forsker ved Canadian Hazard Information Service hos Natural Resources Canada