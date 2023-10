Spektakulært Draconid Meteor Shower til at oplyse himlen denne Thanksgiving Weekend i Ontario

Stjernekiggere i Ontario får mulighed for at overvære det fascinerende Draconid-meteorregn denne Thanksgiving-weekend. Også kendt som Giacobiniderne, er disse stjerneskud rester af en forbipasserende komet, der efterlader et spor af sten og isaffald. Når Jorden passerer gennem dette affald, brænder partiklerne op i atmosfæren og skaber lysende lysstriber på himlen.

I år er Draconid meteorregn sat til at begynde den 6. oktober og slutte den 10. oktober. Toppen af ​​meteorregnen forventes at finde sted enten den 8. eller 9. oktober, hvilket gør det til en fantastisk aktivitet at nyde med familie og venner under Thanksgiving-ferien.

For at observere meteorregnen bør stjernekiggere i Ontario kigge mod nordvest efter solnedgang, hvor Draco-stjernebilledet vil stå højt på himlen. Draco-stjernebilledet kan findes cirka 30 grader over Ursa Major, også kendt som Big Dipper. Derudover vil månen være mindre end 20 % oplyst i løbet af denne tid, hvilket giver mørke himmelstrøg, der er perfekte til meteorbesigtigelse.

For den bedste oplevelse anbefales det at finde et mørkt område fri for lysforurening, sætte en behagelig stol op og give dine øjne tid nok til at tilpasse sig mørket. Dette vil forbedre din evne til at se meteorerne, når de stryger hen over nattehimlen.

Så saml dine kære denne Thanksgiving og nyd det himmelske skue af Draconid meteorregn i Ontario. Det er helt sikkert en virkelig ærefrygtindgydende oplevelse.

kilder:

Space.com