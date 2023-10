SpaceX udvider Starlink-webstedet for at fremvise kommende celletjeneste

SpaceX gør fremskridt med at udvide sit Starlink-websted for at fremhæve sin kommende celletjeneste, som vil blive drevet af sit satellitnetværk. Den nye sektion, kaldet 'Starlink Direct to Cell', har til formål at give problemfri adgang til tekst, tale og data til LTE-telefoner verden over. Selvom tekstfunktioner er indstillet til udgivelse i 2024, forventes tale- og datafunktioner at følge i 2025. Derudover nævner Starlinks hjemmeside potentialet for Internet of Things (IoT) support inden samme år.

En af hovedappellerne ved Starlinks direkte-til-celle-system er dets kompatibilitet med eksisterende LTE-telefoner, hvilket eliminerer behovet for yderligere hardware, firmware eller specialiserede apps. Teknologien bag dette system afhænger af et avanceret eNodeB-modem, der fungerer som et mobilt tårn i rummet. Netværksintegration, svarende til den for en standard roamingpartner, er også gjort mulig.

Det er værd at bemærke, at Starlinks planer om at lancere sin celletjeneste involverer samarbejde med det amerikanske luftfartsselskab T-Mobile, som tidligere annonceret. SpaceX skal dog først opnå godkendelse fra US Federal Communications Commission (FCC) og samarbejde med Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) for at kunne operere i Canada.

En væsentlig udvikling for SpaceX i Canada er dets partnerskab med Rogers, som har til formål at give adgang til nødtjenester i områder med begrænset dækning. Denne kapacitet er planlagt til introduktion i 2024, i overensstemmelse med tidslinjen præsenteret på Starlinks hjemmeside.

SpaceX's ekspansion til celleserviceindustrien viser dets hensigt om at konkurrere med eksisterende satellitcelletjenesteudbydere som Globalstar, der i øjeblikket understøtter Apples Emergency SOS via Satellit.

