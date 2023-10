SpaceX forsinker lanceringen af ​​Starlink-satellitter

SpaceX har udskudt opsendelsen af ​​22 Starlink-satellitter fra Cape Canaveral-rumstationen. Nedtællingsuret blev ifølge rapporter stoppet under en Falcon 9-opsendelse søndag aften. Forsinkelsen blev tilskrevet kraftig vind, hvilket førte til, at SpaceX stoppede fra opsendelsen. Virksomheden har planlagt den næste mulighed for lanceringen mandag aften kl. 8

Starlink er en satellitkonstellation, der bygges af SpaceX for at give global bredbåndsinternetdækning. Konstellationen vil bestå af tusindvis af masseproducerede små satellitter i lav kredsløb om Jorden, som arbejder i kombination med jordtransceivere. I november 2022 havde SpaceX indsat 1,324 satellitter af sin planlagte konstellation på 4,409. Derudover planlægger SpaceX at opsende yderligere 12,000 satellitter i tre yderligere faser for at fuldende det store satellitkonstellationsnetværk.

Denne forsinkelse i opsendelsen af ​​Starlink-satellitter kan påvirke SpaceX's planer om at tilbyde bred internetdækning. Da virksomheden fortsætter med at arbejde på at implementere og udvide sin satellitkonstellation, kan forsinkelser i opsendelser hindre fremskridtene med at levere globale bredbåndstjenester.

