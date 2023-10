SpaceX Falcon 9 er indstillet til at lancere 22 Starlink-satellitter

En SpaceX Falcon 9-raket er planlagt til at sende 22 Starlink-internetsatellitter i kredsløb i dag fra Floridas Cape Canaveral Space Force Station. Lanceringen er sat til at finde sted kl. 5:20 EDT, med flere muligheder for backup, hvis det er nødvendigt. Interesserede kan se opsendelsen live gennem SpaceX's X-konto (tidligere kendt som Twitter).

Første etape af Falcon 9-raketten, som tidligere har fløjet på 16 missioner, vil vende tilbage til Jorden og lande på droneskibet Just Read the Instructions cirka 8.5 minutter efter opsendelsen. Denne lancering vil være en flyvetur i forhold til virksomhedens genbrugsrekord, som blev sat i sidste måned.

Cirka 65 minutter efter opsendelsen vil Falcon 9's øverste trin udsende de 22 Starlink-satellitter i rummet. SpaceX har hurtigt udvidet sin Starlink-megakonstellation med over 70 orbitale missioner lanceret alene i 2023. I øjeblikket er der næsten 4,900 operationelle Starlink-satellitter i kredsløb, og denne opsendelse vil bidrage til den fortsatte vækst af konstellationen.

Starlink leverer internetservice til kunder over hele verden ved at sende signaler fra satellitnetværket til modtagere på jorden. Ved at tilføje flere satellitter til konstellationen sigter SpaceX mod at øge dækningen og forbedre internetforbindelsen globalt.

kilder:

– Kildeartikel: [Indsæt kildeartikeltitel]

– Billedkredit: SpaceX