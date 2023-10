SpaceX er indstillet til at lancere 22 Starlink-satellitter til Boosted Satellite Constellation

SpaceX's Starlink-satellitkonstellation er ved at modtage en betydelig opgradering med opsendelsen af ​​22 satellitter fra Florida. Falcon 9-raketten, der bærer de 22 Starlink-internetsatellitter, er planlagt til at løfte tirsdag den 17. oktober kl. 5 ET fra Space Launch Complex 20 (SLC-40) ved Cape Canaveral Space Force Station.

Denne særlige opsendelse er bemærkelsesværdig, fordi den markerer den 16. flyvning for rakettens første etape-booster. Boosteren har tidligere understøttet missioner som GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 og otte Starlink-missioner. Denne imponerende track record demonstrerer genbrugbarheden og pålideligheden af ​​SpaceX's raketter.

Efter faseadskillelse vil den første fase booster ikke blive kasseret, men vil i stedet finde vej tilbage til Jorden. Det vil udføre en kontrolleret nedstigning og til sidst lande på droneskibet Just Read the Instructions, som vil ligge i Atlanterhavet. Denne landings- og genopretningsindsats er et vidnesbyrd om SpaceX's forpligtelse til bæredygtig rumudforskning ved at genbruge dyre komponenter i stedet for at kassere dem efter en enkelt brug.

For dem, der er interesseret i at se missionen udfolde sig, vil livedækning være tilgængelig på SpaceX's officielle YouTube-kanal, @SpaceX, cirka fem minutter før afgang. Dette vil give seerne et sæde på forreste række for at se Falcon 9-raketten, der bærer Starlink-satellitterne, løfte sig og den efterfølgende booster-landing på droneskibet i Atlanterhavet.

Med hver succesfuld lancering fortsætter SpaceX's Starlink-satellitkonstellation med at udvide sig, hvilket bringer global højhastighedsinternetforbindelse et skridt tættere på virkeligheden.

kilder:

– SpaceX (Twitter: @SpaceX)