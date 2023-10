SpaceX indstillet til to back-to-back Starlink-satellitlanceringer i Florida og Californien

SpaceX forbereder sig på to på hinanden følgende opsendelser af Starlink-satellitter på sin Falcon 9-raket. Den første opsendelse er planlagt til søndag den 8. oktober fra Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) ved Vandenberg Space Force Base i Californien. De 21 Starlink-satellitter vil blive indsat til lavt kredsløb om Jorden kl. 12:23 PT.

Den kommende lancering vil markere den 14. flyvning for den første etape-booster, som tidligere har understøttet forskellige missioner, herunder Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B og otte Starlink-missioner. Efter etapeadskillelse vil den første etape forsøge en landing på droneskibet "Of Course I Still Love You" placeret i Stillehavet.

Det andet parti Starlink-satellitter vil derefter blive opsendt mandag den 9. oktober fra Space Launch Complex 40 (SLC-40) ved Cape Canaveral Space Force Station i Florida. Det planlagte starttidspunkt er 9:06 ET.

I lighed med den første lancering har Falcon 9 første trins booster til den anden lancering fløjet på 14 tidligere missioner, herunder CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA og fem Starlink-missioner. Den første etape vil forsøge en landing på droneskibet "A Shortfall of Gravitas" stationeret i Atlanterhavet.

SpaceX vil levere en live webcast af begge lanceringer på sin officielle hjemmeside. Webcasten begynder cirka fem minutter før start.

Sammenfattende forbereder SpaceX sig til to back-to-back opsendelser af Starlink-satellitter, hvor den første opsendelse finder sted i Californien og den anden i Florida. Disse opsendelser vil bidrage til den igangværende implementering af SpaceX's Starlink-satellitkonstellation, der giver global internetdækning.

Definitioner:

– Starlink: En satellit-internetkonstellation, der bygges af SpaceX, og giver global internetdækning.

– Falcon 9: En to-trins-til-bane løfteraket udviklet og fremstillet af SpaceX.

– Low-Earth orbit: Området i rummet inden for cirka 2,000 kilometer (1,200 miles) fra jordens overflade, hvor de fleste satellitter opererer.

