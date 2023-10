SpaceX Starship stablet til lanceringsprøve, venter på FAA-licens

I en spændende udvikling har SpaceX med succes stablet sin seneste Starship-prototype, det øverste trin Ship 25, oven på Booster 9 på Starbase-anlægget i det sydlige Texas. Dette markerer et vigtigt skridt i forberedelserne til den kommende anden testflyvning af Starship.

Stjerneskibet, som foretog sin første flyvning i april i år, er et fuldt genanvendeligt rumfartøj designet til missioner til at transportere last og mennesker til destinationer som Månen, Mars og videre. Dette ambitiøse projekt af SpaceX har til formål at revolutionere rumudforskning og gøre interplanetariske rejser til en realitet.

Stablingen af ​​skib 25 på Booster 9 er et kritisk skridt, før testflyvningen kan finde sted. Den vellykkede integration af disse to komponenter bringer SpaceX et skridt tættere på at lancere Starship til sin næste flyvetest.

Men før testflyvningen kan finde sted, skal SpaceX først sikre sig en opsendelseslicens fra Federal Aviation Administration (FAA). I tæt samarbejde med FAA sikrer SpaceX, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og regler er opfyldt for at modtage licensen.

Dette samarbejde mellem SpaceX og FAA fremhæver vigtigheden af ​​at sikre sikkerheden og overholdelse af rumflyvningsaktiviteter. Ved at arbejde tæt sammen stræber begge enheder efter at skubbe grænserne for rumudforskning, mens de prioriterer velfærden for besætningen, rumfartøjet og den brede offentlighed.

Mens forberedelserne til den anden testflyvning af Starship fortsætter, er den vellykkede stabling af Ship 25 på Booster 9 en væsentlig milepæl. Det bringer SpaceX et skridt tættere på den næste testfase og i sidste ende drømmen om at gøre interplanetariske rejser til virkelighed.

kilder:

– SpaceX Starship stablet til opsendelsesprøve, afventer FAA-licens.