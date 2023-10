SpaceX stabler rumskibsprototype forud for testflyvning

SpaceX har afsluttet stablen af ​​sin seneste Starship-prototype på deres anlæg i Starbase, Texas, som forberedelse til rumfartøjets anden testflyvning. Virksomheden delte billeder af stablingsprocessen på sociale medier sammen med nyheden om, at de arbejder med Federal Aviation Administration (FAA) for at få en lanceringslicens.

FAA afsluttede for nylig sin undersøgelse af Starships første testflyvning, som fandt sted den 20. april. Desværre stødte missionen på problemer, og køretøjet blev med vilje ødelagt. Elon Musk har dog udtalt, at det seneste Starship-køretøj er teknisk klar til flyvning med succesfulde testfyringer af dets motorer. SpaceX afventer godkendelse fra FAA for at fortsætte med opsendelsen.

Står næsten 400 fod høj, Starship er den største og mest kraftfulde raket nogensinde bygget. Det overgår trækevnen af ​​NASAs Saturn V måneraket. Rumfartøjet består af to trin - det øverste trin, også kaldet Starship, og det første trins booster, kendt som Super Heavy. Begge komponenter er designet til at være fuldt genbrugelige, en afgørende faktor for at gøre Mars-kolonisering økonomisk levedygtig, ifølge Musk.

Det er ikke første gang, SpaceX har stablet denne særlige Starship-prototype. Holdet gennemførte en lignende operation i sidste måned. Da selskabet går videre med forberedelserne til den kommende testflyvning, fortsætter de med at arbejde tæt sammen med FAA for at sikre en vellykket lancering.

kilder:

– Federal Aviation Administration (FAA)

– SpaceX