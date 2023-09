SpaceX lancerer Falcon 9-raket med Starlink-satellitter

SpaceX planlægger at opsende en Falcon 9-raket fra Vandenberg Space Force Base mandag den 11. september kl. 11:57. Raketten vil bære 21 Starlink-satellitter, som er en del af SpaceX's højhastighedsbredbåndssatellit-internettjeneste.

Hvis den første opsendelse er forsinket, har SpaceX backup-lanceringsmuligheder tirsdag og onsdag. Selskabet sigter mod at lande rakettens første etape-booster på Of Course I Still Love You-droneskibet i Stillehavet, hvilket vil være den 11. flyvning for netop denne booster.

En live webcast af lanceringen vil være tilgængelig på SpaceX-profilen på X (tidligere Twitter) omkring fem minutter før afgang.

Starlink er SpaceX' ambitiøse projekt om at skabe en global satellit-internetkonstellation. Disse små satellitter, der hver vejer omkring 260 kg, vil blive indsat i lav kredsløb om Jorden for at levere højhastigheds-internetforbindelse med lav latens over hele kloden. Med indsættelsen af ​​21 yderligere satellitter vil SpaceX udvide sin Starlink-flåde for at forbedre sin voksende bredbåndsinternettjeneste.

SpaceX's genanvendelige Falcon 9 raketteknologi giver mulighed for omkostningseffektive rumopsendelser ved at genvinde og genbruge rakettens første trin. Virksomheden har opnået betydelige milepæle i landing og genflyvning af boostere, hvilket viser potentialet for reducerede opsendelsesomkostninger og øget tilgængelighed til rummet.

Kilder: SpaceX