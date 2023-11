SpaceX lancerer 23 Starlink-satellitter i kredsløb: Udvider internetadgang

Rumudforskningsfirmaet SpaceX er indstillet til at opsende yderligere 23 Starlink internetsatellitter i kredsløb i aften. Opsendelsen vil finde sted fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida, hvilket markerer endnu en travl periode for virksomheden. Det planlagte lanceringsvindue åbner kl. 11:01 EDT (0401 GMT den 22. november), og du kan se live-udsendelsen på SpaceX's konto på X (tidligere kendt som Twitter).

Hvis det lykkes, vil Falcon 9-rakettens første trin vende tilbage til Jorden og lande lodret på droneskibet kaldet "A Shortfall of Gravitas" i Atlanterhavet, cirka 8.5 minutter efter afgang. Denne særlige booster har en imponerende track record, da den er blevet brugt i 15 tidligere lanceringer og landinger. Det har understøttet missioner som Starlink-flyvninger, samt astronautmissioner for NASA, nemlig Crew-3 og Crew-4.

Efter cirka 65.5 minutter vil de 23 Starlink-satellitter blive indsat i lav kredsløb om jorden fra Falcon 9's øverste trin. Denne implementering vil bidrage til SpaceX's fortsatte bestræbelser på at udvide den globale internetdækning gennem sin Starlink-konstellation. Med hver satellitopsendelse vokser netværket af satellitter i kredsløb, hvilket øger tilgængeligheden til højhastighedsinternettjenester i fjerntliggende og underbetjente områder.

FAQ:

Q: Hvad er Starlink?

A: Starlink er en satellitkonstellation, der bygges af SpaceX for at give global bredbåndsinternetdækning.

Q: Hvor mange Starlink-satellitter er i kredsløb i øjeblikket?

A: Lige nu har SpaceX indsat tusindvis af Starlink-satellitter i kredsløb.

Q: Hvordan virker Starlink?

Sv: Starlink-satellitter fungerer ved at danne et mesh-netværk i rummet, der tillader sammenkoblet kommunikation mellem satellitterne og jordstationerne for at levere internettjenester.

Q: Hvorfor er det vigtigt at udvide internetadgangen?

Sv.: Udvidelse af internetadgang har enorme socioøkonomiske fordele, hvilket muliggør forbindelse i områder, der tidligere var underbetjent, og fremmer uddannelsesmæssige, økonomiske og teknologiske muligheder.

Q: Hvor kan jeg se SpaceX-lanceringen?

A: SpaceX live-udsendelser kan ses på deres officielle Twitter-konto, X.

