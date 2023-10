SpaceX Falcon 9 Rocket sender 21 Starlink-satellitter

En SpaceX Falcon 9-raket er planlagt til at sende 21 Starlink-internetsatellitter i kredsløb fra Californiens Vandenberg Space Force Base. Opsendelsen er indstillet til tidlig morgen i dag, hvor raketten løfter kl. 3:47 EDT. Men hvis timingen ikke fungerer, er der tre muligheder for backup.

Lanceringen vil blive webcastet på X, tidligere kendt som Twitter, med dækning, der starter cirka fem minutter før start. Hvis alt går som planlagt, vil Falcon 9's første etape sikkert vende tilbage til Jorden og lande på droneskibet "Of Course I Still Love You" omkring 8.5 minutter efter opsendelsen. Denne særlige rakets første etape har allerede gennemført 16 flyvninger, kun én tilbage for SpaceX's genbrugsrekord.

De 21 Starlink-satellitter vil blive indsat fra Falcon 9's øverste trin omkring 62.5 minutter efter opsendelsen. Denne opsendelse markerer den 75. orbitale mission for SpaceX i 2023, da selskabet sigter mod at opnå 100 flyvninger ved udgangen af ​​året og 144 i 2024.

SpaceX' primære fokus i år har været at opbygge Starlink megakonstellationen, som har til formål at levere global internetdækning. I øjeblikket består Starlink af næsten 4,900 operationelle satellitter, og dette antal vil fortsætte med at vokse i fremtiden.

