En SpaceX Falcon 9-raket vil opsende 21 Starlink-satellitter i kredsløb

SpaceX forbereder sig på endnu en raketopsendelse, denne gang for at installere 21 Starlink-internetsatellitter i kredsløb. Falcon 9-raketten er indstillet til at lette fra Californiens Vandenberg Space Force Base på lørdag kl. 3:47 EDT. Hvis der er forsinkelser, er backup-muligheder tilgængelige mellem 4:23 EDT og 6:00 EDT.

Opsendelsen vil blive streamet på SpaceX's konto på X (tidligere kendt som Twitter) med start omkring fem minutter før afgang. Hvis alt går efter planen, vil Falcon 9's første etape vende tilbage til Jorden og lande på droneskibet "Of Course I Still Love You" cirka 8.5 minutter efter opsendelsen. Dette vil markere den 16. flyvning for netop denne rakets første etape, kun én flyvning fra selskabets genbrugsrekord.

Efter cirka 62.5 minutter vil de 21 Starlink-satellitter udsendes fra Falcon 9's øverste trin. Denne opsendelse vil være SpaceX's 75. orbitale mission i 2023, da selskabet stræber efter at nå sit mål om 100 flyvninger ved årets udgang og 144 flyvninger i 2024.

SpaceX's Starlink-projekt har været et stort fokus i år, hvor omkring 60 % af deres flyvninger er dedikeret til at udvide internettets megakonstellation. I øjeblikket er der næsten 4,900 operationelle satellitter i Starlink, og dette antal vil fortsætte med at stige i de kommende år.

Kilde: SpaceX Mission Description