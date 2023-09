SpaceX forbereder sig på endnu en Starlink-lancering

SpaceX er ved at forberede sin næste Starlink-lancering fra Cape Canaveral, planlagt til fredag ​​aften. Starlink 6-14-missionen vil se en Falcon 9-raket med op til 22 internetsatellitter lette fra Cape Canaveral Space Force Stations Space Launch Complex 40. Det primære opsendelsesvindue er indstillet til kl. 7:56, med backup-muligheder tilgængelige, hvis det er nødvendigt.

Vejrforholdene forventes at være gunstige, med en 60% chance for gode forhold i starten af ​​vinduet, stigende til 85% ved slutningen. I tilfælde af en 24-timers forsinkelse forbedres chancen til 90%. SpaceX planlægger at genvinde den første etape booster, som vil foretage sin syvende flyvning, på droneskibet A Shortfall of Gravitas i Atlanterhavet.

Med hensyn til lanceringsdækning har SpaceX annonceret, at det kun vil levere opdateringer om sine private lanceringer gennem sin officielle konto på X-platformen (tidligere Twitter). Denne ændring kommer efter, at virksomheden tilbød opsendelsesdækning af sin sidste mission søndag aften fra Kennedy Space Center den X, kun få minutter før afgang.

Mens SpaceX fortsætter med at opretholde en høj opsendelseshastighed, er det værd at bemærke, at dette vil være den 47. opsendelse fra Space Coast i år, hvor næsten alle udføres af SpaceX. United Launch Alliance (ULA) skal kun have årets anden opsendelse lørdag morgen med en Atlas V-raket på en mission for National Reconnaissance Office og Space Force. Den anden Space Coast-lancering i år blev udført af Relativity Space i marts.

Inklusive opsendelser fra sine faciliteter i Californien, er SpaceX på vej til at overgå 90 opsendelser for året. Denne opsendelse vil markere sin 63. orbitale flyvning i 2023, og allerede overgå den tidligere rekord på 61 sat i 2022. Det er vigtigt at bemærke, at denne optælling ikke inkluderer det mislykkede forsøg den 20. april af dets Starship og Super Heavy fra dets Texas-testopsendelse anlæg. SpaceX har dog et andet stablet Starship, der venter på godkendelse fra Federal Aviation Administration til endnu et opsendelsesforsøg.

Definitioner:

– Falcon 9: Et to-trins-til-kredsløb medium-lift løfteraket udviklet og fremstillet af SpaceX.

– Starlink: SpaceX's satellitkonstellationsprojekt, der sigter mod at levere global bredbåndsdækning.

– Droneskib: Et autonomt fartøj, der bruges af SpaceX til landing og genopretning af raketter på havet.

– United Launch Alliance (ULA): Et joint venture mellem Boeing og Lockheed Martin, der leverer rumopsendelsestjenester.

– Atlas V: En løfteraket udviklet af ULA.

– National Reconnaissance Office (NRO): En amerikansk regeringsorganisation med ansvar for design, erhvervelse, opsendelse og drift af efterretningssatellitter.

– Space Force: En gren af ​​de amerikanske væbnede styrker, der er ansvarlig for rumkrigsførelse.

