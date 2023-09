SpaceX Falcon 9 Rocket lanceres for rekord 17. gang

En SpaceX Falcon 9-raket skal skrive historie ved at opsendes for 17. gang i aften. Raketten vil bære 22 af SpaceX's Starlink internetsatellitter. Opsendelsen er planlagt til at finde sted fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida kl. 10:47 EDT. Seere kan se begivenheden live gennem SpaceX's konto på X.

Hvis alt går efter planen, vil Falcon 9's første etape vende tilbage til Jorden efter 8.5 minutter og lande på et SpaceX-droneskib stationeret på havet. Dette vil markere den 17. succesfulde start og landing for denne særlige Falcon 9-booster, hvilket sætter en ny milepæl for raketgenanvendelighed. I øjeblikket har kun to Falcon 9-boostere opnået 16 flyvninger.

De 22 Starlink-satellitter ombord på raketten vil blive indsat i lavt kredsløb om jorden cirka 62.5 minutter efter opsendelsen. Denne opsendelse vil også bidrage til endnu en rekord for SpaceX, da det vil være deres 65. orbitale mission i år, der overgår deres tidligere rekord på 61 sat i 2022.

SpaceX har primært fokuseret på at udvide Starlink megakonstellationen i år, som i øjeblikket består af over 4,700 operationelle satellitter. Virksomheden planlægger dog at fortsætte med at øge dette antal, da de har tilladelse til at opsende 12,000 Starlink-satellitter og har ansøgt om godkendelse for yderligere 30,000.

Med hver vellykket opsendelse og landing demonstrerer SpaceX vigtigheden og potentialet ved raketgenanvendelighed. Mens de fortsætter med at skubbe grænserne for rumteknologi, ser fremtiden for rumudforskning lysere ud end nogensinde.

kilder:

– SpaceX missionsbeskrivelse

– SpaceX's konto på X (tidligere Twitter)