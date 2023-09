En Falcon 9-raket opsender 21 Starlink-satellitter fra Vandenberg Space Force Base

En Falcon 9-raket blev med succes opsendt fra Vandenberg Space Force Base mandag aften, hvilket markerede det tredje løft i september. Raketten, der tilhører SpaceX, medbragte 21 Starlink-satellitter som en del af virksomhedens mission om at levere global internetservice. SpaceX sigter mod at forbedre internetadgangen i områder, hvor den har været upålidelig eller utilgængelig.

Indsættelsen af ​​satellitterne forventedes at finde sted omkring en time efter opstart. Rakettens første trins booster, som allerede havde fløjet 11 gange, landede med succes på droneskibet placeret i Stillehavet.

Lige før lanceringen annoncerede Telesat, et canadisk selskab, en multi-launch aftale med SpaceX for missioner fra både Vandenberg og Florida. Telesat har købt 14 opsendelser på Falcon 9-raketten, som hver bærer op til 18 Telesat Lightspeed-satellitter til lavt kredsløb om Jorden pr. Telesat-lanceringskampagnen skal begynde i 2026 med en global tjeneste beregnet til 2027.

Telesat Lightspeed-netværket vil levere højhastighedsdataforbindelser, meget sikre forbindelser og bredbåndsforbindelse med lav latens på verdensplan. I sidste måned underskrev Telesat en kontrakt med MDA Ltd. om at fungere som den primære satellitentreprenør.

Telesats præsident og administrerende direktør, Dan Goldberg, udtrykte tillid til SpaceX's pålidelighed og høje lanceringskadence, og udtalte, at de vil være en fantastisk partner i lanceringen af ​​Telesat Lightspeed. SpaceX President og Chief Operating Officer, Gwynne Shotwell, udtrykte stolthed over at lancere Telesats konstellation og udvidelsen af ​​tilslutningsmuligheder for kunder over hele kloden.

Raketopsendelsen gavner ikke kun SpaceX, men giver også beskæftigelsesmuligheder for arbejdere og bringer besætningsmedlemmer til Central Coast, hvilket øger den lokale økonomi.

Ud over denne nylige opsendelse opsendte Vandenberg tidligere på måneden en Falcon 9-raket med militærsatellitter i kredsløb for US Space Force Space Development Agency.

