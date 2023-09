SpaceX lancerer endnu et parti Starlink-satellitter

By

SpaceX forbereder sig på endnu en opsendelse af sine Starlink internetsatellitter, der er planlagt til at finde sted tidligt tirsdag. Virksomhedens Falcon 9-raket vil løfte fra Californiens Vandenberg Space Force Base kl. 2:57 EDT. Lanceringen vil blive live-streamet på SpaceX's hjemmeside, med dækning, der starter fem minutter før afgang.

Dette vil være den 11. opsendelse og landing for Falcon 9's første-trins booster, som forventes at vende tilbage til Jorden og lande på selskabets droneskib i Stillehavet omkring 8.5 minutter efter opsendelsen. Falcon 9's øverste trin vil udsende Starlink-satellitterne cirka 62 minutter efter afgang.

Lige nu er der allerede over 4,600 operationelle Starlink-satellitter i kredsløb, ifølge astrofysiker Jonathan McDowell. SpaceX planlægger at øge dette antal til så mange som 42,000 i fremtiden. Starlink-konstellationen sigter mod at levere global bredbåndsinternetdækning, især i fjerntliggende og underbeskyttede områder.

Denne opsendelse markerer SpaceX's 64. i år, og overgår dens rekordhøje 61 opsendelser fra det foregående år. Virksomheden har været på forkant med rummissioner i 2023, hvor størstedelen af ​​dets opsendelser er dedikeret til at udvide sin Starlink-megakonstellation.

