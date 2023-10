SpaceX har annonceret en kommende opsendelse fra Vandenberg Space Force Base. Virksomheden sigter 12:47 den 21. oktober til affyring af en Falcon 9 raket fra SLC-4E. Formålet med denne opsendelse er at udsende 21 Starlink-satellitter til lavt kredsløb om Jorden.

I tilfælde af, at opsendelsen ikke kan fortsætte som planlagt, har SpaceX identificeret tre backup-muligheder mellem kl. 1 og kl. 23 til omlægning. Derudover er der seks ekstra backupmuligheder tilgængelige fra kl. 3 lørdag til kl. 11 søndag.

For de interesserede vil en live webcast fra SpaceX være tilgængelig cirka fem minutter før lanceringen. Dette vil give seerne opdateringer i realtid og give dem mulighed for at overvære missionen, mens den udfolder sig.

Det er værd at bemærke, at boosteren, der vil understøtte denne mission, er blevet brugt 15 gange i tidligere lanceringer. Efter etapeadskillelse forventes rakettens første etape at lande på Of Course I Still Love You Droneship i Stillehavet. Denne genanvendelighed er en væsentlig milepæl i SpaceX's bestræbelser på at reducere omkostningerne ved rumudforskning og gøre det mere bæredygtigt.

Med hensyn til lokal påvirkning forventes der ikke at høres nogen lyde under denne lancering. Dette er gode nyheder for beboere i nærheden, da lydboom kan være forstyrrende og opsigtsvækkende.

Samlet set repræsenterer denne tidlige morgenlancering af SpaceX endnu et skridt fremad i virksomhedens igangværende mission om at udvikle og udvide sit globale satellit-internetnetværk.

Definitioner:

– Falcon 9 raket: En to-trins orbital løfteraket udviklet af SpaceX. Den er designet til pålidelig og sikker transport af satellitter og nyttelast ud i rummet.

– Starlink-satellitter: En konstellation af små satellitter indsat af SpaceX med det mål at levere global bredbåndsdækning.

– Selvfølgelig elsker jeg dig stadig Droneship: Et autonomt droneskib, der bruges af SpaceX til landing og genopretning af raketforstærkere på havet.

Kilde: SpaceX (ingen URL angivet)