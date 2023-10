SpaceX Launch Today matcher Space Coast Rekord for året

En planlagt SpaceX-opsendelse fra Cape Canaveral Space Force Station tirsdag ville binde Space Coasts tidligere rekord for opsendelser på et år med 57 samlede opsendelser. Opsendelsen, der er planlagt til kl. 5, vil bære 20 af SpaceX's Starlink internetsatellitter.

I år har SpaceX været den primære lanceringsudbyder på Floridas Space Coast med 53 missioner fra enten Canaveral eller Kennedy Space Center. Til sammenligning har United Launch Alliance (ULA) fløjet tre gange, og Relativity Space har fløjet én gang. Størstedelen af ​​SpaceX's opsendelser har været til den voksende Starlink-konstellation, hvor denne opsendelse markerer den 31. Starlink-mission fra Space Coast.

Ud over Starlink-missionerne har SpaceX også lanceret alle tre amerikansk-baserede besætningsmissioner i år, inklusive Crew-6, Axiom 2 og Crew-7, alle fra Kennedy Space Center. KSC har også været vært for fire Falcon Heavy-opsendelser, inklusive den nylige Psyche-opsendelse, som markerede første gang, NASA brugte denne kraftfulde raket.

Tempoet for opsendelser er steget, med kun otte timer og 42 minutter mellem Psyche-lanceringen fredag ​​morgen og Starlink-lanceringen samme aften. Dette er den korteste tid mellem lanceringerne siden Gemini-programmets missioner i 1966.

SpaceX har sat adskillige turnaround-rekorder for opsendelser fra Space Launch Complex 40, herunder opsendelse af to missioner fra puden inden for fire dage. Med flere planlagte Starlink-flyvninger såvel som fremtidige missioner som CRS-29-genforsyningen og Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-missionen, er det muligt, at Eastern Range kan se over 70 opsendelser i år.

Andre lanceringsudbydere, såsom ULA og Relativity Space, har også potentielle lanceringer inden årets udgang. ULA's nye Vulcan Centaur-raket, der oprindeligt var planlagt til et løft i maj, kunne flyve i december. I mellemtiden håber Blue Origin, ejet af Jeff Bezos, at debutere sin New Glenn heavy lift raket inden udgangen af ​​2024.

Fremover forventes Space Coast at se en fortsat høj frekvens af opsendelser, hvor SpaceX og ULA sigter mod at øge deres opsendelseskadence, og flere virksomheder kommer ind på markedet.

