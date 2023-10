SpaceX-lanceringen matcher rekord for Space Coast i 2023

By

En SpaceX-opsendelse fra Cape Canaveral Space Force Station tirsdag aften bragte rekorden for de fleste opsendelser i et år på Space Coast. Opsendelsen, som medbragte 22 Starlink-internetsatellitter, var årets 57. opsendelse, hvilket svarer til det samlede antal set i 2022.

De fleste af SpaceX's opsendelser i år har været for dets Starlink-konstellation, hvor dette er den 31. Starlink-mission fra Space Coast. SpaceX har dog også fløjet alle tre amerikansk-baserede besætningsmissioner i 2023, inklusive Crew-6, Axiom 2 og Crew-7, alle fra Kennedy Space Center.

Tempoet for opsendelser har været stigende, med kun otte timer og 42 minutter mellem den sidste opsendelse, som fandt sted fredag ​​morgen, og Starlink-lanceringen fredag ​​aften. Dette er den korteste tid mellem lanceringerne siden fire Gemini-programmissioner i 1966.

SpaceX har sat flere turnaround-rekorder for opsendelser fra Space Launch Complex 40, herunder opsendelse af to opsendelser på under fire dage. Selskabet har planlagt flere Starlink-flyvninger, samt en genforsyningsmission og den potentielle første succesfulde lancering af NASAs Commercial Lunar Payload Services-missioner i november.

Eastern Range, som inkluderer Cape Canaveral, kan potentielt se over 70 lanceringer ved årets udgang, hvis det nuværende tempo fortsætter. Andre selskaber, såsom Relativity Space og United Launch Alliance, har også planlagt opsendelser, hvor ULA sigter mod sin første Vulcan Centaur-flyvning inden årets udgang.

Samlet set forventes Space Coast at se flere opsendelser i de kommende år, efterhånden som flere virksomheder bringer deres raketter til affyringsramperne. SpaceX's tempo vil næppe falde ned, mens ULA planlægger at øge Vulcan Centaur-flyvninger til mindst to gange om måneden.

