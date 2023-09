SpaceX opnår rekord 50. lancering af året

SpaceX har nået en ny milepæl ved med succes at fuldføre sin 50. lancering af året og oplyse Space Coast med Falcon 9-rakettens brændende opstigning. Denne mission markerede også boosterens 17. flyvning og satte en ny rekord for selskabet. Falcon 9-raketten blev opsendt fra Cape Canaveral Space Force Stations Space Launch Complex 40 med 22 af SpaceX's Starlink-satellitter.

Boosteren, der blev brugt til denne mission, har en imponerende flyvehistorie, som tidligere er lanceret på forskellige missioner, herunder GPS III-3, Turksat 5A og flere Starlink-missioner. Den landede med succes på droneskibet A Short Fall of Gravitas i Atlanterhavet. SpaceX har været drivkraften bag de fleste af opsendelserne fra Space Coast i år, hvor United Launch Alliance og Relativity Space kun står for nogle få af de resterende opsendelser.

Ud over de 37 opsendelser fra Cape Canaveral har SpaceX også gennemført 10 opsendelser fra Kennedy Space Center, inklusive alle tre menneskelige rumflyvninger fra USA i år. Virksomheden har planer om flere Falcon 9-missioner og mindst én Falcon Heavy-lancering næste måned. Hvis alt går som planlagt, er Space Coast på vej til at overgå sin tidligere rekord på 57 opsendelser på et år, sat i 2022.

Siden SpaceX's første succesfulde lancering i 2008, er virksomheden blevet den mest produktive lanceringsudbyder i branchen. Denne seneste succesfulde opsendelse bringer SpaceX's samlede antal vellykkede opsendelser til 265 på tværs af deres Falcon 1, Falcon 9 og Falcon Heavy raketter. Navnlig har virksomheden også opnået 227 vellykkede landinger og 199 genbrug af raketforstærkere. Til sammenligning har United Launch Alliance gennemført 157 lanceringer siden dannelsen i 2006.

Mens SpaceX tager føringen med hensyn til opsendelsesfrekvens, er Rocket Lab den næste travleste opsendelsesudbyder, dog med mindre raketter. På trods af et tilbageslag med et opsendelsesforsøg tidligere på ugen, der resulterede i tab af nyttelast, havde Rocket Lab været på vej til at gennemføre 15 opsendelser i år. Virksomheden er i øjeblikket ved at undersøge årsagen til problemet og samarbejder med Federal Aviation Administration.

Samlet set er den nylige SpaceX-lancering et vidnesbyrd om virksomhedens fortsatte succes og forpligtelse til at fremme rumudforskningen. Med flere lanceringer planlagt resten af ​​året, fortsætter SpaceX med at skubbe grænser og omdefinere, hvad der er muligt inden for rumteknologi.

kilder:

– SpaceX slår Space Coasts 50. lancering af året (2023, 20. september) ud, hentet 20. september 2023 fra [kilde ikke angivet]

– [Citat: 2023 Orlando Sentinel. Distribueret af Tribune Content Agency, LLC.]