SpaceX udfører Starship Engine Test for Deorbit Burn

SpaceX fortsætter med at gøre fremskridt med sit Starship-rumfartøj, da det tændte en af ​​Raptor-motorerne på sin Ship 26 Starship-prototype. Testen, kendt som en enkeltmotors statisk brand, blev udført for at demonstrere en fly-lignende opstart for en Starship-deorbit-forbrænding. Videoen af ​​forbrændingen blev delt af SpaceX på X (tidligere kendt som Twitter).

Stjerneskibet er SpaceX's ambitiøse dybe rumtransportsystem, der består af Super Heavy første trins booster og det øverste trins rumfartøj kendt som Starship. Drevet af SpaceX's Raptor-motor, med 33 motorer til Super Heavy og seks til Starship, er begge elementer designet til at være fuldt genbrugelige. Processen med genbrug involverer deorbit-forbrændinger og andre motoraffyringer for sikkert at returnere Starship-køretøjer tilbage til Jorden efter afgang.

Selvom Starship endnu ikke har udført nogen sikre landinger efter rummissioner, er det stadig under udvikling. Køretøjet har kun haft et fuldt stablet liftoff under bæltet, som var en testflyvning i april i år. Denne flyvning endte i en kontrolleret detonation på grund af adskillige problemer, der opstod kort efter opsendelsen.

SpaceX forbereder sig nu på den anden Starship-testflyvning nogensinde, som vil involvere en Super Heavy kaldet Booster 9 og Ship 25 øverste trin. Begge køretøjer har gennemgået statiske brandtests og er teknisk klar til at flyve. Men før opsendelsen kan finde sted, skal SpaceX indhente en opsendelseslicens fra US Federal Aviation Administration for at overvinde regulatoriske forhindringer.

Samlet set betyder SpaceX's seneste motortest for Starship-prototypen betydelige fremskridt i udviklingen af ​​næste generations rumfartøj. Med sit fokus på genbrugelighed rummer Starship et stort potentiale for at revolutionere dyb rumfart.

Definitioner:

– Deorbit burn: En manøvre, der bruges til at bremse og ændre et rumfartøjs bane for at genindtræde i jordens atmosfære.

– Raptor-motor: En flydende raketmotor udviklet af SpaceX, kendt for sin høje ydeevne og evne til at operere i rummet og på andre himmellegemer.

kilder:

– (kildeartikel)