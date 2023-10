NASAs Psyche-rumfartøj til at teste avanceret kommunikationsteknologi under mission

NASAs Psyche-rumfartøj, der skal studere en jordlignende asteroide, vil ikke kun udforske asteroidens sammensætning, men vil også udføre en test af avanceret optisk kommunikationsteknologi. Deep Space Optical Communications (DSOC)-teknologidemonstrationen vil finde sted under den seks år lange rejse til asteroiden, der lægger grunden til fremtidige rummissioner.

Som forberedelse til opsendelsen blev Psyche-rumfartøjet og DSOC-demonstrationen transporteret til SpaceX-hangaren ved Kennedy Space Center. Rumfartøjet blev indkapslet sammen med DSOC-teknologien i et rent rum på Astrotech Space Operations-anlægget i Titusville, Florida.

Beklædningerne, som beskytter rumfartøjet mod aerodynamisk tryk og varme under opsendelsen, blev også installeret. Når raketten når en vis højde, vil kåbene adskilles og vende tilbage til Jorden. Rumfartøjet vil derefter blive parret med en SpaceX Falcon Heavy-raket, med målrettet opsendelse den 12. oktober.

Denne mission har historisk betydning, da det vil være den første primære videnskabelige mission, der lanceres i kredsløb af en Falcon Heavy-raket. Det er også den anden interplanetariske mission, som SpaceX har lanceret på vegne af NASA. NASAs Launch Services Program certificerede raketten til brug med agenturets mest komplekse og højest prioriterede missioner.

Psyches mission er at studere en asteroide, der menes at ligne Jordens kerne, sammensat af sten og jern-nikkel metal. Denne asteroide giver en unik mulighed for at forstå byggestenene i planetdannelsen. Det vil tage cirka seks år for rumfartøjet at nå asteroidens kredsløb mellem Mars og Jupiter. Rumfartøjet vil derefter bruge 26 måneder på at kredse om asteroiden i forskellige højder og indsamle data om dens sammensætning, topografi og magnetiske og gravitationsegenskaber.

DSOC-teknologidemonstrationen vil finde sted i løbet af de første to år af missionen. DSOC vil bruge en usynlig nær-infrarød laser til at sende og modtage testdata fra Jorden med væsentligt højere båndbredder end konventionelle radiobølgesystemer. Den viden opnået fra denne demonstration kunne understøtte fremtidige NASA-missioner, herunder menneskelig udforskning af Mars.

Samlet set lover Psyche-missionen ikke kun at låse op for indsigt om selve asteroiden, men giver også mulighed for at teste avanceret kommunikationsteknologi, der kan revolutionere fremtidig rumudforskning.

kilder:

– NASA (National Aeronautics and Space Administration) – https://www.nasa.gov/