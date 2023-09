SpaceX lancerer årets 67. raket, sætter ny genbrugsrekord

SpaceX fortsætter med at slå rekorder, da det tirsdag aften affyrede sin 67. raket for året. Opsendelsen var vigtig af to grunde: den markerede den 17. genbrug af en Falcon 9 første fase og demonstrerede SpaceX's evne til at skubbe grænserne for genbrug af booster. Denne booster, med serienummeret 1058, havde tidligere fløjet på 11 Starlink-missioner og flere andre missioner.

SpaceX-ingeniører har udført vurderinger af booster-slid, og de mener, at raketterne kan opnå mindst 20 flyvninger. På trods af det høje antal genbrug, opretholder SpaceX en succesrate på 100 procent på tværs af Falcon 9-rakettens sidste 228 opsendelser. Nogle grundlæggende inspektioner og komponentudskiftninger udføres stadig, og virksomheden bruger boostere med mere erfaring til sine egne Starlink-satellitter.

Et interessant aspekt af lanceringen var SpaceX's minimalistiske broadcast-tilgang. Til Starlink-lanceringer leverer virksomheden nu kun et video-feed med minimal lyd fra opsendelseskontrolcentret, startende fem minutter før afgang. Denne tilgang er i tråd med SpaceX's mål om at gøre opsendelser rutine og tage "magien" ud af opstarten. Elon Musk, grundlæggeren af ​​SpaceX, har aldrig været fan af lancering af webcasts, men forstår værdien af ​​at fremvise virksomhedens arbejde for eksterne kunder.

En tvivlsom beslutning er dog Musks valg om udelukkende at streame webcasts på X, det sociale netværk, han erhvervede sig, i stedet for YouTube. Dette har resulteret i videoopløsning i lavere kvalitet og andre problemer, der påvirker seeroplevelsen for online-seere. Som følge heraf så alternative lanceringsstrømme fra andre platforme ud til at have større publikum til Starlink-lanceringen.

På trods af dette fortsætter SpaceX med at være på forkant med raketopsendelser, sætter nye rekorder og skubber grænserne for genbrug af booster.

